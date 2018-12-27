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鐘鉉專輯逆行56個名次變冠軍！第二名得主粉絲看哭了

記者吳孟庭／綜合報導

南韓偶像團體SHINee成員鐘鉉逝世一年了，粉絲依然非常想念他，他最後發行的專輯《Poet l Artist》，最近逆行排行榜，登上Gaon Chart專輯榜冠軍，不僅如此，專輯榜上第二名也是SHINee拿下，是溫流首張solo專輯《VOICE》奪下。

▲SHINee鐘鉉遺作專輯宣傳照。（圖／翻攝自SHINee臉書）

▲SHINee鐘鉉遺作專輯睽違1年逆行專輯銷量榜。（圖／翻攝自SHINee臉書）

南韓公信排行榜Gaon Chart公布12月16日到12月22日的專輯銷量周榜，鐘鉉《Poet l Artist》是今年1月發行的專輯，竟一口氣上升56個名次變成冠軍，恐怕就是因為12月18日正是鐘鉉逝世一周年的忌日，粉絲特別想念他，造成銷量再度攀升。

《Poet l Artist》不僅作為鐘鉉紀念專輯而特別有意義，也被美國告示牌（Billboard）選為「樂評決選出今年度最佳KPOP專輯20強」中的第二名，給予鐘鉉創作高度評價，同時購買該專輯的收益，將全數捐給鐘鉉母親成立的「Shinin' 基金會」幫助有困難的年輕藝術家，最近該基金會還協助鐘鉉高中母校，用以作為音樂學科學生的創作基金。

溫流入伍了。（圖／翻攝自SHINee官網）

▲溫流正在當兵，粉絲力挺新專輯衝到第二名。（圖／翻攝自SHINee官網）

另外Gaon Chart專輯周榜第二名則是SHINee隊長溫流的首張迷你專輯《VOICE》，因為是溫流出道10年來第一次以solo身分出道，粉絲也很給力把他推到亞軍位置，即使現在已經入伍從軍，給在軍中的他一份美好的禮物。

▲鐘鉉專輯逆行56個名次變冠軍！第二名得主粉絲看哭了。（圖／翻攝自Gaon Chart）

▲12月中專輯銷量榜單出爐。（圖／翻攝自Gaon Chart）

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關鍵字

鐘鉉, SHINee, 溫流, 日韓風

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