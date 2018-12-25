名導收「死亡威脅」！電影完成後…倖存年輕人崩潰痛哭

記者林映妤／台北報導

挪威名導艾瑞克波貝（Erik Poppe）獲譽「良心導演」，今年他將撼動全球的「烏托亞島槍擊案」以一鏡到底方式拍成電影《7月22日重生》（U-July 22），震驚年初的柏林影展及年底歐洲電影獎。但讓人驚訝的是，他竟在拍攝該片時收到死亡威脅，卻仍堅持為受害者發聲，力求還原現場真況！

《7月22日重生》拍攝現場備有心理醫師，隨時安撫演員情緒，波貝也為電影做足了功課，不僅拍攝前親自造訪40位倖存者，拍攝時更利用高科技作彈道分析，真實還原槍擊案現場，讓觀眾彷彿身歷其境。

▲▼《7月22日重生》艾瑞克波貝一鏡到底呈現「烏托亞島槍擊案」。（圖／海鵬提供）

艾瑞克波貝過去曾任戰地記者，對戰爭暴行深惡痛絕，他有感於「烏托亞島槍擊案」引爆挪威黨派怨懟，更挑動歐洲政黨的敏感神經，再加上近年全世界極端主義抬頭，於是決定拍攝《7月22日重生》，提醒世人和平得來不易。

然而籌拍期間波貝竟收到死亡威脅，極右組織要求他立即停拍，但他無所畏懼、堅持拍完，該片果然不負眾望，不僅入選柏林影展競賽片、勇奪歐洲電影獎，國際媒體更給予高評，盛讚波貝是個「良心導演」。

《7月22日重生》描述19歲的卡雅（安德蕾雅班慈 飾）與妹妹為參加青年領袖培訓營，來到了奧斯陸郊外的烏托亞島。不料這座向來平靜的度假勝地，竟發生震驚全球的槍擊屠殺事件。當所有人奔相逃命，卡雅卻為尋找妹妹下落，不惜冒著生命危險，隻身往槍聲方向走去。

▲《7月22日重生》的真實呈現令許多觀影年輕人痛哭不已。（圖／海鵬提供）

波貝為從多方角度重建事發經過，不僅費時3年訪談40位倖存者，更仔細研究兇手的每發子彈，並以高科技作彈道分析，力求真實還原案發真況。電影赴柏林世界首映前，導演先邀請了事件倖存者觀看，希望獲得他們認可後，再作公開放映。沒想到電影播畢全場爆哭一片，這些20多歲的年輕人雖哭到不行，卻很感謝導演讓他們藉電影重新療癒自己。

《7月22日重生》2019年1月11日在台上映。

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