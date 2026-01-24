ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

霍諾德爬象山被捕獲
霍諾德徒手攀101「最新時程、交管懶人包」
瑀熙「挺孕肚」穿比基尼
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

艾力克斯 霍諾德 王心凌 蕾菈 朴旻曙 王祖賢 蘿莉塔 寬姐

王品澔變神隊友…幫陳姸霏肉搜渣男！《人生只租不賣》藏真實身份

記者黃庠棻／台北報導

公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》集結陳姸霏、黃河、林予晞、王真琳、謝章穎演出，播出後穩站Hami Video影劇館+戲劇人氣榜。導演王逸鈴攜主演陳姸霏、黃河24日出席戲劇分享會，與本次擔任劇集職人顧問，同時也是兆基屋管董事長的李建成暢談「包租代管」的幕後故事。

▲《人生只租不賣》播出後，獲得不少好評。（圖／公視台語台提供）

▲《人生只租不賣》播出後，獲得不少好評。（圖／公視台語台提供）

明晚播出最新兩集，除了「星河」將迎來史上棘手狀況，王品澔飾演的神秘網友「美國刈包」也正式登場，他劇中協助陳姸霏揪渣男，其實另一身分是黃河的弟弟，首次和金鐘影帝合作，他說「哥哥都會用微笑讓我放鬆緊繃情緒！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

《人生只租不賣》是台灣首部以「房管」為題材的台語劇集，舉辦【讓《人生只租不賣》「租」到幸福】分享會，導演王逸鈴與主角陳姸霏、黃河出席，演出「白馬李」的唐從聖也特別擔任主持人。上週播出劇情，出現房客不繳房租的狀況，幸琪（陳姸霏飾）帶著姍姍（王真琳飾）展開催租大作戰，包括開警報器、故意斷水電等，花招百出。

▲《人生只租不賣》播出後，獲得不少好評。（圖／公視台語台提供）

▲《人生只租不賣》播出後，獲得不少好評。（圖／公視台語台提供）

導演分享，劇中「幸琪式」的特別催租方法，是為了讓角色更立體的、符合輕喜劇調性的戲劇化呈現，黃河更專業分析「催租不是手段，是心理戰！」

眾人表示現實生活中聽聞的催租方法都是瘋狂打電話或貼告示，兆基屋管董事長李建成分享「我們從業人員通常會貼大字報催租，而且貼公告有技巧，要像貼封條一樣，雖然房客會撕掉不理我們，但至少我們知道有回家，就會去試圖溝通，看是不是分期一個月。」他說所以有些房東會要求租客年齡，他都會告訴對方「會繳房租的都是好房客！」

▲《人生只租不賣》播出後，獲得不少好評。（圖／公視台語台提供）

▲《人生只租不賣》播出後，獲得不少好評。（圖／公視台語台提供）

本週播出最新集數，王品澔飾演的神秘網友「美國刈包」正式出場，他劇中是幸琪的線上遊戲隊友，甚至幫忙她肉搜房客的渣男男友，戰力十足，王品澔透露自己也跟角色一樣，幾乎每天會玩線上遊戲，但他笑說「以前常因手感不好被隊友罵，我都會走心，現在很佛系。」

▲《人生只租不賣》播出後，獲得不少好評。（圖／公視台語台提供）

▲《人生只租不賣》播出後，獲得不少好評。（圖／公視台語台提供）

王品澔劇中另一身分是程軒（黃河飾）的弟弟程瀚，他對黃河第一印象是「酷酷的」，感覺有距離感，但拍攝期感受到專業和暖心「我們沒有太多的對話，但他都會用一種微笑讓我放鬆很多緊繃的情緒！」黃河則回憶第一次讀本看到王品澔，內心驚呼「哇！這弟弟也太高大了吧！」相處後覺得對方是個可愛親切的大男孩，對他流利台語更是驚艷不已。

▲《人生只租不賣》播出後，獲得不少好評。（圖／公視台語台提供）

▲《人生只租不賣》播出後，獲得不少好評。（圖／公視台語台提供）

對此，王品澔害羞表示「台語就是多講才能夠流利，我回家都習慣和家人講台語，除了練習，也是很好培養感情的方式。」劇中程軒和程瀚是典型「相依為命卻愛在心裡口難開」，非要到關鍵時刻，才會把心中的牆打破，王品澔有感表示「這次拍攝讓我更重視放下執念，珍惜家是多麼重要的事情。」

▲《人生只租不賣》播出後，獲得不少好評。（圖／公視台語台提供）

▲《人生只租不賣》播出後，獲得不少好評。（圖／公視台語台提供）

《人生只租不賣》探討的居住議題包括社會住宅、屋內自然死亡、繼承房產或祖厝出租等，本週「星河」就將迎來房客因故在家中過世的事件，黃河坦言「這是我覺得最崩潰也最棘手的狀況！」劇中陳姸霏因直擊警察開門發現屍體的瞬間，整個人被嚇到失魂落魄。

▲《人生只租不賣》播出後，獲得不少好評。（圖／公視台語台提供）

▲《人生只租不賣》播出後，獲得不少好評。（圖／公視台語台提供）

「星河三寶」林予晞、王真琳、謝章穎各出奇招幫她去霉運，對著她頌缽、禱告及念經三管齊下，陳姸霏笑說「那場表演要迷迷糊糊的狀態，我當下躺在地上，其實快睡著。」

另外一場關鍵戲碼是幸琪重返事件發生地，程軒帶領她閉眼回想屋主生前溫暖樣貌，導演表示這是幸琪第一次正視「死亡」，程軒帶她面對，建立起兩人情感。

▲《人生只租不賣》播出後，獲得不少好評。（圖／公視台語台提供）

▲《人生只租不賣》播出後，獲得不少好評。（圖／公視台語台提供）

黃河分析「在那之前，程軒心裡壓著父親離開的陰影，但當兩人肩並肩，一起去面對恐懼，突然覺得陪伴最強大的存在，沉重、可怕的事情，也因為身邊這個人都沒了，這種被接住的脆弱，對程軒來說非常珍貴。」隨著劇情進展，幸琪和程軒之間的關係也將開始有微妙變化，觀眾可以好好期待。

▲《人生只租不賣》播出後，獲得不少好評。（圖／公視台語台提供）

▲《人生只租不賣》播出後，獲得不少好評。（圖／公視台語台提供）

《人生只租不賣》探討新世代中不同的居住型態，包括近年廣受討論的社會住宅等，以輕喜劇結合社會議題，打造出「新型態台語職人劇」，也是首部以房管為題材的台語劇集，期望讓租屋故事成為美好的生活實驗室，重新定義對房屋和家的想像。《人生只租不賣》全劇12集，每週日晚間8點公視台語台首播，每週播出兩集，中華電信MOD和Hami Video同日9點跟播上架。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

人生只租不賣黃河林予晞王真琳謝章穎陳姸霏王品澔

推薦閱讀

林俊逸古蹟唱一半「曾國城台下喝酒全被拍」！　歐弟不忍：真的很為難

林俊逸古蹟唱一半「曾國城台下喝酒全被拍」！　歐弟不忍：真的很為難

3小時前

霍諾德現身象山被捕獲　親揭徒手101延期真相：怕長輩擔心

霍諾德現身象山被捕獲　親揭徒手101延期真相：怕長輩擔心

1小時前

Lulu與陳漢典明天婚宴　蔡康永獻上村上隆名畫道賀

Lulu與陳漢典明天婚宴　蔡康永獻上村上隆名畫道賀

3小時前

直擊／3種手幅看不夠！SJ以為應援沒了　2樓排出超猛「燈光應援」美炸

直擊／3種手幅看不夠！SJ以為應援沒了　2樓排出超猛「燈光應援」美炸

5小時前

直擊／王心凌哭了！　唱855天宣布「要休息一下」：不是遺憾是一種圓滿

直擊／王心凌哭了！　唱855天宣布「要休息一下」：不是遺憾是一種圓滿

1小時前

直擊／水舞秀難倒粉絲！東海：聽說市長知道　希澈心疼「沒準備沒事」

直擊／水舞秀難倒粉絲！東海：聽說市長知道　希澈心疼「沒準備沒事」

3小時前

Darren拒當神仙全因「不想打卡上班」！一到片場暴雨秒停　劇組嚇傻：顯靈了

Darren拒當神仙全因「不想打卡上班」！一到片場暴雨秒停　劇組嚇傻：顯靈了

47分鐘前

瑀熙出國脫了！　「挺孕肚解放比基尼」網狂讚：最美的媽媽

瑀熙出國脫了！　「挺孕肚解放比基尼」網狂讚：最美的媽媽

2小時前

簡少年爆「急性膽囊炎急動刀」　親發聲曝病況：突然就沒膽了

簡少年爆「急性膽囊炎急動刀」　親發聲曝病況：突然就沒膽了

2小時前

王品澔變神隊友…幫陳姸霏肉搜渣男！《人生只租不賣》藏真實身份

王品澔變神隊友…幫陳姸霏肉搜渣男！《人生只租不賣》藏真實身份

2小時前

張震暴瘦變「憔悴外送員」！8歲女兒竟是翁滋蔓親姪女　一句話逼哭全場

張震暴瘦變「憔悴外送員」！8歲女兒竟是翁滋蔓親姪女　一句話逼哭全場

34分鐘前

岩田剛典6年前沒吃到小籠包遺憾！機場讓粉絲等太久　抵台愧疚致歉

岩田剛典6年前沒吃到小籠包遺憾！機場讓粉絲等太久　抵台愧疚致歉

1小時前

熱門影音

霍諾德「徒手爬台北101」遇雨延期 遺憾發聲：總要看大自然的臉色

霍諾德「徒手爬台北101」遇雨延期 遺憾發聲：總要看大自然的臉色
「甜蜜天后」王心凌回來了！　台下粉絲興奮發出鴨叫聲～

「甜蜜天后」王心凌回來了！　台下粉絲興奮發出鴨叫聲～
霍諾德明日將徒手攀台北101 提前試爬..賈永婕現身打氣

霍諾德明日將徒手攀台北101 提前試爬..賈永婕現身打氣
「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅
趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行

趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行
SJ演唱會粉絲應援狂掉漆　團員見狀急喊：快一點XD

SJ演唱會粉絲應援狂掉漆　團員見狀急喊：快一點XD
賈永婕徒手攀登台北101　挑戰極限大喊「我愛台灣」

賈永婕徒手攀登台北101　挑戰極限大喊「我愛台灣」
洪詩被說「原生家庭缺愛」　哽咽：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩被說「原生家庭缺愛」　哽咽：為什麼願意付出是缺愛？
FTISLAND快閃北車打卡燈箱！　李洪基開心狂拍：謝囉❤

FTISLAND快閃北車打卡燈箱！　李洪基開心狂拍：謝囉❤
SJ高雄巨蛋開唱第一天 始源自責道歉：我感冒了QQ

SJ高雄巨蛋開唱第一天 始源自責道歉：我感冒了QQ
趙露思素顏

趙露思素顏
王淨撞臉CORTIS自認粗糙　柯震東:該進廠了XD

王淨撞臉CORTIS自認粗糙　柯震東:該進廠了XD
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

看更多

【經過都摸一下】朝聖霍諾德爬101遇延期！民眾現場測試：根本抓不住

即時新聞

剛剛
剛剛
27分鐘前0

《鬼靈居》開鏡祭壇「離奇發爐」竄火舌　女星驚：有紅指甲摸我臉

34分鐘前0

張震暴瘦變「憔悴外送員」！8歲女兒竟是翁滋蔓親姪女　一句話逼哭全場

47分鐘前1

Darren拒當神仙全因「不想打卡上班」！一到片場暴雨秒停　劇組嚇傻：顯靈了

1小時前69

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

1小時前0

岩田剛典6年前沒吃到小籠包遺憾！機場讓粉絲等太久　抵台愧疚致歉

1小時前66

直擊／王心凌哭了！　唱855天宣布「要休息一下」：不是遺憾是一種圓滿

1小時前54

霍諾德現身象山被捕獲　親揭徒手101延期真相：怕長輩擔心

2小時前1

王品澔變神隊友…幫陳姸霏肉搜渣男！《人生只租不賣》藏真實身份

2小時前20

簡少年爆「急性膽囊炎急動刀」　親發聲曝病況：突然就沒膽了

2小時前32

瑀熙出國脫了！　「挺孕肚解放比基尼」網狂讚：最美的媽媽

讀者迴響

熱門新聞

  1. 林俊逸唱一半「曾國城台下喝酒全被拍」！
    3小時前148
  2. 霍諾德現身象山被捕獲　親揭徒手101延期真相
    1小時前104
  3. Lulu與陳漢典明天婚宴蔡康永獻上村上隆名畫
    3小時前101
  4. 直擊／SJ以為應援沒了！　2樓排出超猛「燈光應援」美翻了
    5小時前121
  5. 王心凌哭了！　唱855天宣布「要休息一下」
    1小時前126
  6. 直擊／水舞秀難倒粉絲！東海：聽說市長知道　希澈心疼「沒準備沒關係」
    3小時前6
  7. Darren拒當神仙「不想打卡上班」
    47分鐘前1
  8. 瑀熙出國脫了！　「挺孕肚解放比基尼」
    2小時前62
  9. 簡少年爆「急性膽囊炎急動刀」　親發聲曝病況
    2小時前4
  10. 王品澔變神隊友…幫陳姸霏肉搜渣男！
    2小時前1
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合