王品澔變神隊友…幫陳姸霏肉搜渣男！《人生只租不賣》藏真實身份

記者黃庠棻／台北報導

公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》集結陳姸霏、黃河、林予晞、王真琳、謝章穎演出，播出後穩站Hami Video影劇館+戲劇人氣榜。導演王逸鈴攜主演陳姸霏、黃河24日出席戲劇分享會，與本次擔任劇集職人顧問，同時也是兆基屋管董事長的李建成暢談「包租代管」的幕後故事。

▲《人生只租不賣》播出後，獲得不少好評。（圖／公視台語台提供）

明晚播出最新兩集，除了「星河」將迎來史上棘手狀況，王品澔飾演的神秘網友「美國刈包」也正式登場，他劇中協助陳姸霏揪渣男，其實另一身分是黃河的弟弟，首次和金鐘影帝合作，他說「哥哥都會用微笑讓我放鬆緊繃情緒！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

《人生只租不賣》是台灣首部以「房管」為題材的台語劇集，舉辦【讓《人生只租不賣》「租」到幸福】分享會，導演王逸鈴與主角陳姸霏、黃河出席，演出「白馬李」的唐從聖也特別擔任主持人。上週播出劇情，出現房客不繳房租的狀況，幸琪（陳姸霏飾）帶著姍姍（王真琳飾）展開催租大作戰，包括開警報器、故意斷水電等，花招百出。

▲《人生只租不賣》播出後，獲得不少好評。（圖／公視台語台提供）

導演分享，劇中「幸琪式」的特別催租方法，是為了讓角色更立體的、符合輕喜劇調性的戲劇化呈現，黃河更專業分析「催租不是手段，是心理戰！」

眾人表示現實生活中聽聞的催租方法都是瘋狂打電話或貼告示，兆基屋管董事長李建成分享「我們從業人員通常會貼大字報催租，而且貼公告有技巧，要像貼封條一樣，雖然房客會撕掉不理我們，但至少我們知道有回家，就會去試圖溝通，看是不是分期一個月。」他說所以有些房東會要求租客年齡，他都會告訴對方「會繳房租的都是好房客！」

▲《人生只租不賣》播出後，獲得不少好評。（圖／公視台語台提供）

本週播出最新集數，王品澔飾演的神秘網友「美國刈包」正式出場，他劇中是幸琪的線上遊戲隊友，甚至幫忙她肉搜房客的渣男男友，戰力十足，王品澔透露自己也跟角色一樣，幾乎每天會玩線上遊戲，但他笑說「以前常因手感不好被隊友罵，我都會走心，現在很佛系。」

▲《人生只租不賣》播出後，獲得不少好評。（圖／公視台語台提供）

王品澔劇中另一身分是程軒（黃河飾）的弟弟程瀚，他對黃河第一印象是「酷酷的」，感覺有距離感，但拍攝期感受到專業和暖心「我們沒有太多的對話，但他都會用一種微笑讓我放鬆很多緊繃的情緒！」黃河則回憶第一次讀本看到王品澔，內心驚呼「哇！這弟弟也太高大了吧！」相處後覺得對方是個可愛親切的大男孩，對他流利台語更是驚艷不已。

▲《人生只租不賣》播出後，獲得不少好評。（圖／公視台語台提供）

對此，王品澔害羞表示「台語就是多講才能夠流利，我回家都習慣和家人講台語，除了練習，也是很好培養感情的方式。」劇中程軒和程瀚是典型「相依為命卻愛在心裡口難開」，非要到關鍵時刻，才會把心中的牆打破，王品澔有感表示「這次拍攝讓我更重視放下執念，珍惜家是多麼重要的事情。」

▲《人生只租不賣》播出後，獲得不少好評。（圖／公視台語台提供）



《人生只租不賣》探討的居住議題包括社會住宅、屋內自然死亡、繼承房產或祖厝出租等，本週「星河」就將迎來房客因故在家中過世的事件，黃河坦言「這是我覺得最崩潰也最棘手的狀況！」劇中陳姸霏因直擊警察開門發現屍體的瞬間，整個人被嚇到失魂落魄。

▲《人生只租不賣》播出後，獲得不少好評。（圖／公視台語台提供）

「星河三寶」林予晞、王真琳、謝章穎各出奇招幫她去霉運，對著她頌缽、禱告及念經三管齊下，陳姸霏笑說「那場表演要迷迷糊糊的狀態，我當下躺在地上，其實快睡著。」

另外一場關鍵戲碼是幸琪重返事件發生地，程軒帶領她閉眼回想屋主生前溫暖樣貌，導演表示這是幸琪第一次正視「死亡」，程軒帶她面對，建立起兩人情感。

▲《人生只租不賣》播出後，獲得不少好評。（圖／公視台語台提供）

黃河分析「在那之前，程軒心裡壓著父親離開的陰影，但當兩人肩並肩，一起去面對恐懼，突然覺得陪伴最強大的存在，沉重、可怕的事情，也因為身邊這個人都沒了，這種被接住的脆弱，對程軒來說非常珍貴。」隨著劇情進展，幸琪和程軒之間的關係也將開始有微妙變化，觀眾可以好好期待。

▲《人生只租不賣》播出後，獲得不少好評。（圖／公視台語台提供）

《人生只租不賣》探討新世代中不同的居住型態，包括近年廣受討論的社會住宅等，以輕喜劇結合社會議題，打造出「新型態台語職人劇」，也是首部以房管為題材的台語劇集，期望讓租屋故事成為美好的生活實驗室，重新定義對房屋和家的想像。《人生只租不賣》全劇12集，每週日晚間8點公視台語台首播，每週播出兩集，中華電信MOD和Hami Video同日9點跟播上架。