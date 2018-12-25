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《那麼旺》傳收攤胡瓜「聽到傻眼」坦言節目改版不好做

記者林彥君／台北報導
民視《台灣那麼旺Taiwan NO.1》全新改版賽， 主持人胡瓜與白家綺笑說這是主持節目第135集的大轉變，剛好適逢聖誕節，象徵要送給觀眾的特別禮物，胡瓜說：「收視第一還被錯傳節目要停，聽到還傻眼，其實這是蘊藏我們滿滿的心意是要讓更多素人、更多想唱歌的人來圓明星夢。」

▲▼ 胡瓜和白家綺。（圖／民視提供）

▲胡瓜和白家綺。（圖／民視提供）

白家綺認為高手在民間，改版可以有更多人來共襄盛舉，希望「勾」出「大尾」的素人歌手出來。胡瓜表示，新賽制多元多變，但比賽很殘酷，選手有壓力比賽才會刺激，這樣觀眾才會喜歡，胡瓜坦言改版節目不好做，一集淘汰一位選手，一年就要淘汰52位。

 這次改版選手分為高手組選手與青少年組，白家綺笑說：「我們特別還是保留青少年組的賽制，畢竟他們還是孩子，當週淘汰就要離開，孩子們還小，幾乎都會淚灑舞台，我們做節目的初衷，是要打造一個可以讓素人、孩子們開心表演的舞台，所以採用積分賽的賽制。」

▲▼ 胡瓜和白家綺。（圖／民視提供）

▲胡瓜和白家綺。（圖／民視提供）

 高手組首集會有8位選手卡位第1至第6的排序，坐上前6名的寶座，第二集則有新挑戰者想挑戰的名次，演唱最後一名就被淘汰。青少年組改版首集由鍾采穎挑戰20關過關獎金20萬元，之後將由五位曾經衛冕冠軍的小朋友，用積分賽的方式進行比賽，10週累積最高分者獎金10萬，當週最高分也會有5仟元獎金。

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