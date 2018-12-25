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合約到期也要完成歐洲巡演見粉絲！B.A.P Zelo正式脫離經紀公司

KPOP末路狂花 歐蜜

主聽韓樂，副玩首爾專家，對韓娛圈不滅的熱情火力，十幾年來大把鈔票花在演..

文／歐蜜

聖誕節前夕，TS Entertainment在B.A.P的FB粉專正式公布，忙內（老么）Zelo的合約到期不續約。對於B.A.P粉絲們來說，是一個另類的聖誕禮物！繼隊長方容國決定不續約後，B.A.P中在2011年12月出道的忙內Zelo，是第二個合約到期的團員。

但即使今年12月約滿沒有要續約，他為了跟粉絲見面，仍選擇約滿後，繼續跟著其他幾位團員完成2018年12月的歐洲巡迴，才宣告離開經紀公司。

▲B.A.P可愛的忙內ZELO與公司約滿決定不續約。（圖／翻攝自B.A.P官方FB）

▲B.A.P可愛的忙內ZELO與公司約滿決定不續約。（圖／翻攝自B.A.P官方FB）

2011年12月，Zelo跟方容國以雙人組合「Bang & Zelo」率先以《Never Give Up》出道，1996年生的Zelo有優異的舞蹈跟饒舌功力，當時才剛滿15歲，創下「最年少出道偶像」的紀錄！當時奶音滿溢的準烘（Zelo本名），靠著可愛金髮捲毛形象，Rap唱出父母不了解的升學壓力，帶著叛逆感的歌詞迷倒不少同齡少女，也圈了一堆姊姊飯。

▼《Never Give Up》MV裡有幾位隱藏版B.A.P成員，力燦跟鐘業都有客串。（影片來源：YouTube TSENT2008）

以B.A.P出道時，Zelo也以《Warrior》中超快速饒舌造成話題，當時號稱「LTE RAP」，平均每秒7.9個音節的速度，每次上綜藝節目都會有主持人要求他表演，哥哥們一向也以愛模仿他的LTE饒舌速度，當作自己個人技。第二張單曲《Power》的饒舌吐字速度也高達每秒7.4個音節，應該是目前偶像中吐字頻率最快的兩個饒舌段落。

舞蹈方面也超傑出的Zelo，在風格上跟另一位領舞鐘業風格很不同，個別負責不太一樣的高難度動作，又以《One Shot》中地板動作堪稱一絕。可是近兩年已經成人的Zelo，越來越會圈姊姊飯，在國外巡迴的獨舞更是性感到老外都招架不住。

▼2016巡迴時，在美國不可以喝酒的Zelo，20歲已經跳出超齡性感舞蹈，讓美加粉絲都招架不住驚聲尖叫。（影片來源：YouTube brieejae，如遭刪除敬請見諒。）

最善良的忙內Zelo，在日常是聽話的弟弟，在節目裡是燦媽的小幫手（因為其他人都落跑），只要哥哥們一喊，馬上乖乖幫忙，有時甚至是無人指使，都自動自發做事的乖寶寶。

細膩的忙內對粉絲的愛非常濃厚，本次的海外巡迴，原本他合約只需要巡迴11月的北美公演，但他在歐美巡迴終場德國杜塞道夫跟現場粉絲透露，原本歐洲巡迴他是不需要參與的，可是他很想見到粉絲，所以決定要巡演完歐洲再下台一鞠躬，讓現場粉絲全都淚崩。巡迴返韓後，他也不斷在IG更新自己製作音樂的過程，相信我們很快可以看到他個人的作品！

最後，以B.A.P 最新的聖誕祝福，希望大家聖誕快樂，有個美好的聖誕節！（影片來源：YouTube B.A.P）

歐蜜

2004年迷上Rain、神話後一路不回頭的主聽韓樂，副玩首爾專家，對韓娛圈不滅的熱情火力，十幾年來大把鈔票花在演唱會上，成為走到末路都還要花錢的末路狂花。演唱會經歷：神話、BigBang、TVXQ、2NE1等。看更多請上粉絲頁【美劇韓樂Fanatic】

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關鍵字

B.A.P, Zelo, 日韓風

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