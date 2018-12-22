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香港拒發工作證！拖了1個月「閃靈被迫取消表演」　她嘆：怕什麼？

記者李玟儀／綜合報導

知名樂團「閃靈」原定23日在香港參加《我們正在音樂節》，22日卻傳出臨時喊卡的消息，歌手何韻詩在臉書發文透露，香港入境處遲遲不發工作證，只好無奈取消表演。

▲▼閃靈。（圖／資料照／大港開唱提供）

▲閃靈。（圖／資料照／大港開唱提供）

何韻詩表示早在11月22日就遞交申請，到目前已經過了1個月，入境處卻一直沒有給予任何回覆，只有在3日時曾經要求補上「閃靈」成員們的戶籍謄本，之後再無下文，每次追問入境處職員，對方僅表示：「等待上司回覆中。」

何韻詩說依照往例，非香港人外籍人士申請工作證通常1星期就能獲准，「這次的處理時間及效率上明顯有別。」最後因為遲遲拿不到工作證，「閃靈」的演出被迫取消，她無奈地表示遺憾並提醒若已經購票的樂迷想要退票，請發email到info@goomusic.com.hk，並提供購買者的購票資料及編號。

▲▼閃靈原定23日在香港演出，卻因遲遲拿不到工作證，被迫取消。（圖／翻攝自何韻詩臉書）

▲閃靈原定23日在香港演出，卻因遲遲拿不到工作證，被迫取消。（圖／翻攝自何韻詩臉書）

此外，何韻詩也在臉書PO文的留言處提到，其實先前早就有預想到Freddy（林昶佐）工作證申請可能無法獲批，因此已經準備了B計畫，沒想到當局卻是完全不回覆，用「拖」來讓表演被迫破局，她無奈表示：「這次真的只是純音樂交流，怕什麼？」

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關鍵字

閃靈, 何韻詩, Freddy, 林昶佐

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