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地表最強交換禮物！　周杰倫爽收昆凌「999.89萬藍寶堅尼SUV」

記者李玟儀／綜合報導

聖誕節即將來臨，近期不少藝人陸續舉辦交換禮物趴，周杰倫和昆凌也不例外，邀請了眾多好友齊聚一堂，圓桌上擺滿各式各樣的禮物盒，當天的最大獎的幸運得主非周杰倫莫屬，他收到了老婆精心策畫的一份秘密驚喜。

▲▼周杰倫收到的999.89萬元的交換禮物。（圖／翻攝自周杰倫IG）

▲周杰倫夫妻與好友們的交換禮物趴。（圖／翻攝自周杰倫IG）

昆凌在交換禮物party上串通了朋友們，讓周杰倫在不知情的情況下，抽到她準備的「鞋盒」，盒子一打開是各式各樣的遊戲指示，周杰倫一一通關後，最後一關閉著眼睛到了車庫。

周杰倫睜開眼後完全看傻，眼前竟然停了一輛車，「藍寶堅尼高性能休旅車Urus」，7月在台發表時，開出的售價是新台幣999.89萬元起，這台高檔休旅車結合了SUV的舒適性能與超跑的強勁動態性能，可以應用於不同地形的駕駛模式，號稱「地表最強休旅」。

▲▼周杰倫收到的999.89萬元的交換禮物。（圖／翻攝自周杰倫IG）

▲▼周杰倫收到昆凌準備的藍寶堅尼。（圖／翻攝自周杰倫IG）

▲▼周杰倫收到的999.89萬元的交換禮物。（圖／翻攝自周杰倫IG）

這份大禮不僅是聖誕禮物同時也是周杰倫的生日禮物，他感動地摟著昆凌：「人生第一次被女生送車，謝謝妳精心籌畫準備的生日禮物。」夫妻倆依靠在車邊，幸福模樣羨煞眾人。

▲▼身為超跑品牌的休旅車，Urus仍完整承襲各項性能元素。（圖／翻攝自Lamborghini）

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