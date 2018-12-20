魔力紅被6組歌手拒絕！　超級盃找不到人合作表演

▲魔力紅。（圖／翻攝自魔力紅粉絲專頁）



記者許瑞麟／綜合報導

每年的超級盃中場表演備受關注，能登台演出的歌手都是炙手可熱的巨星，人氣樂團魔力紅（Maroon 5）接下2019年的演出重任，沒想到因為種族歧視問題踢到鐵板，甚至沒有其他歌手願意和他們一同表演。

起因於前舊金山49人隊的四分衛Colin Kaepernick，為了抗議美國警方的種族歧視和不當鎮壓，在2016年國家美式足球聯盟（NFL）賽前唱國歌時單膝下跪，表達無聲抗議，總統川普對此不滿，認為他應該被開除，結果隔年球隊真的沒和他續約。

▲許多球員效法Colin Kaepernick（中）。（圖／達志影像）



此事引發軒然大波，傳出蕾哈娜（Rihanna）因此拒絕超級盃中場演出，表達對Colin Kaepernick的支持，魔力紅接下重任後，女星艾米舒默（Amy Schumer）更建議魔力紅應該要推掉演出，現在網友更發起連署，希望魔力紅重新考慮，目前已經超過7萬3000份連署。

據《綜藝報》（Variety）報導，魔力紅已經和超過6組歌手接洽，但沒人願意合作，傳聞這些歌手包括Cardi B、Andre Benjamin、瑪麗布萊姬（Mary J. Blige）、亞瑟小子（Usher）、蘿倫希爾（Lauryn Hill）、妮琪米娜（Nicki Minaj）等，由於比賽將辦在亞特蘭大，為美國黑人音樂聖地，所以想找黑人歌手一同演出。

接下來該如何面對輿論壓力，順利完成演出，抑或退出，成了魔力紅得要面對的緊迫問題。

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