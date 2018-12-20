ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

魔力紅被6組歌手拒絕！　超級盃找不到人合作表演

魔力紅（Maroon 5）。（圖／翻攝自魔力紅粉絲專頁）

▲魔力紅。（圖／翻攝自魔力紅粉絲專頁）

記者許瑞麟／綜合報導

每年的超級盃中場表演備受關注，能登台演出的歌手都是炙手可熱的巨星，人氣樂團魔力紅（Maroon 5）接下2019年的演出重任，沒想到因為種族歧視問題踢到鐵板，甚至沒有其他歌手願意和他們一同表演。

起因於前舊金山49人隊的四分衛Colin Kaepernick，為了抗議美國警方的種族歧視和不當鎮壓，在2016年國家美式足球聯盟（NFL）賽前唱國歌時單膝下跪，表達無聲抗議，總統川普對此不滿，認為他應該被開除，結果隔年球隊真的沒和他續約。

▲▼ 里德（右）與卡普尼克抵制國歌 。（圖／達志影像）

▲許多球員效法Colin Kaepernick（中）。（圖／達志影像）

此事引發軒然大波，傳出蕾哈娜（Rihanna）因此拒絕超級盃中場演出，表達對Colin Kaepernick的支持，魔力紅接下重任後，女星艾米舒默（Amy Schumer）更建議魔力紅應該要推掉演出，現在網友更發起連署，希望魔力紅重新考慮，目前已經超過7萬3000份連署。

據《綜藝報》（Variety）報導，魔力紅已經和超過6組歌手接洽，但沒人願意合作，傳聞這些歌手包括Cardi B、Andre Benjamin、瑪麗布萊姬（Mary J. Blige）、亞瑟小子（Usher）、蘿倫希爾（Lauryn Hill）、妮琪米娜（Nicki Minaj）等，由於比賽將辦在亞特蘭大，為美國黑人音樂聖地，所以想找黑人歌手一同演出。

接下來該如何面對輿論壓力，順利完成演出，抑或退出，成了魔力紅得要面對的緊迫問題。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

李沛旭出戰健美賽！　狠練7週上台「超狂增肌對比」曝光

推薦閱讀

《蜘蛛人：新宇宙》 豬豬人萌倒觀眾　有機會當主角！

賽琳娜精神崩潰後首露面　網友：她的笑容回來了！

奧斯卡候選名單／外語片9強《小偷家族》《燃燒烈愛》根本死亡之組

「影史第一位票房破億女導演」　潘妮馬歇爾過世享壽75歲

IMDb公開2019最受期待10部電影！　「不只漫威和超級英雄」

「有巨石強森我就退出」放話不演《玩命關頭9》　2角色反悔回歸

《哈利波特》「愛哭鬼麥朵」演員已經53歲！真實年齡嚇傻網友

粉絲心碎！溫子仁親口承認不是新版《惡靈古堡》製作人

溫子仁首洩《厲陰宅3》真實劇情！　「惡靈升級」附身殺人

等10年…新版《地獄怪客》回來了！蜜拉喬娃維琪跳槽當惡魔

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

目睹懷孕貓演員「腿斷、口鼻流血」！　孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

「有巨石強森我就退出」放話不演《玩命關頭9》　2角色反悔回歸

他放天燈狂喊：我要娶到周子瑜！　「下秒墜落燒毀」…8千網笑噴：別為難神明

《比悲傷》票房「倒升35%」超越《與神同行》！達人驚呆：30年未見

《窒息》骨肉噴濺「凌遲2小時」　影評奔逃嚇吐：天殺的X小！

咘咘狂愛「薄紗公主風」　BO妞一旁皺眉冷看姊姊

朴寶劍親下去了！見宋慧喬眼裡含淚⋯　抓進懷裡深吻30秒

林俊傑攻蛋加場門票2分半賣光！再宣布好消息「進階」了

視網膜爆閃離主播台！　空降9個月「收視率墊底」退位

29歲鼓手罹癌切除左睪丸！　住院失眠吃不下「男人的戰力失去一半」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

魔力紅, Maroon 5, 超級盃

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 雷／《人不彪悍》大結局！「花彪楊夕淚告別」讓粉看哭了
  2. 陳妍希曬兒子生日蛋糕「佩佩豬1家4口」　網瘋猜：有二寶了！
  3. 那對夫妻Kim拿鎖頭「撩妹」　反被妮妮「一句話電爆」
  4. 視網膜爆閃離主播台！　空降9個月「收視率墊底」退位
  5. 跑5家戲院搶不到位！《霸王別姬》緊急加場影迷還是哭了
  6. 楊洋「幫自己剃髮」　秀成果照…剪成小寸頭了！
  7. 袁詠儀參加阿嬌婚禮「長髮回春」　網驚：像28年前選港姐！
  8. 聲林之王選手正面迎戰！挑戰《明星鍵盤手》走音大魔王！
  9. 林俊傑攻蛋加場門票2分半賣光！再宣布好消息「進階」了
  10. 朴寶劍親下去了！見宋慧喬眼裡含淚⋯　抓進懷裡深吻30秒

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366