蔡依林大談肉體慾望！「想跟他去房間」破尺度喊：我40歲了

記者盧薇淩／台北報導

天后「Jolin」蔡依林即將推出睽違4年的大碟《Ugly Beauty》，21日晚間舉行聽歌會，一連搶先分享了6首新歌，其中一首《甜秘密》講述慾望、看到美好肉體的想像力。蔡依林直言，「看到美好肉體，會想跟他⋯去房間聊天，那個觸摸的瞬間、眼神對到的瞬間，有時愛情談久了，會忘記當初彼此來電的感受。」

▲蔡依林舉行新專輯聽歌會。（圖／記者黃克翔攝）

蔡依林不諱言，自己重視肉體的感受，「肉體的感受教導大家不要跟身體分開，你有多久沒有好好看著鏡子，有沒有好好摸它，發現自己喜歡被觸摸的地方在哪？」她也說該首歌編曲充滿18禁想像，「幾乎要到高潮又降了下來。」突破尺度，不避諱自己重視肉體，她笑說：「慾望每個人都有，沒有稀奇、羞恥，我要40歲了！」

不過錄製《甜秘密》時，需克服在製作人面前放開自己的「心魔」，蔡依林說：「我在錄音室亂喊、亂叫，玩人生的樂趣，做這張專輯一直在克服這件事，克服心魔這種感覺真爽。」不怕聊肉體、慾望，引起某些人反感？蔡依林坦然說：「其他人要扭曲，我無法控制，我在強調與自己『身體的連結』。」

▲蔡依林新歌《甜秘密》講述和身體的連結。（圖／記者黃克翔攝）

至於專輯裡的甜蜜情歌《腦公》，靈感來自於看韓劇、愛情電影時，「總想把臉貼上去、把女主角推開」的想法，被問及是否期待另一半出現？蔡依林坦言仍會期待，但不會覺得一個人時很孤單，「能跟自己好好相處是種幸福。」也考慮為該曲編個「腦公舞」；先前迷戀孔劉當作「腦公」，現在看到新腦公出現嗎？蔡依林說：「最近工作太忙，沒有看劇，最近沒有腦公！」一講完全場笑翻。

▲▼蔡依林推出新專輯。（圖／記者黃克翔攝）