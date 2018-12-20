IMDb公開2019最受期待10部電影！　「不只漫威和超級英雄」

記者許瑞麟／綜合報導

2018年即將畫下句點，明年又有哪些電影值得期待呢？知名電影網站IMDb公布了2019年最受期待的10部電影，前2名為漫威電影，但除了英雄鉅片，也有不少大導演睽違已久的新作品。

1、《驚奇隊長》

驚奇隊長被譽為復仇者聯盟最強角色，也是拯救復仇者聯盟的關鍵之一，獨立電影趕在《復仇者聯盟4》之前上映，女主角為奧斯卡影后布麗拉森（Brie Larson），將於2019年3月8日上映。

2、《復仇者聯盟4》（Avengers 4: Endgame）

漫威電影宇宙第3階段最後一部作品，由於上一集讓許多角色領便當，存活的英雄們得要想辦法找回同伴，打敗最強敵人薩諾斯。將在2019年4月26日上映。

3、《X戰警：黑鳳凰》

為全新X戰警電影三部曲中的首部曲，詹姆斯麥考維（James McAvoy）、麥可法斯賓達（Michael Fassbender）、珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、蘇菲透納（Sophie Turner）皆回歸演出，卻因為補拍和延後檔期讓不少人擔心成果。將在2019年6月7日上映。

4、《Once Upon a Time in Hollywood》

昆丁塔倫提諾（Quentin Tarantino）第9部作品，改編自1969年的好萊塢事件，卡司攤開就令人期待，包括李奧納多迪卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、布萊德彼特（Brad Pitt）、瑪格羅比（Margot Robbie）、艾爾帕西諾（Al Pacino）等人。將於2019年7月26日上映。

5、《The Irishman》

真實故事改編的傳記電影，由大導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導，演員更是大咖，有勞勃狄尼洛（Robert De Niro）、艾爾帕西諾（Al Pacino）等。

6、《牠：第二章》（IT: Chapter Two）

為2017年《牠》的續集，由於故事中的孩子們長大了，演員也換新的一批，包括詹姆斯麥艾維（James McAvoy）、潔西卡崔絲坦（Jessica Chastain）等人。將在2019年9月6日上映。

7、《異裂》

《驚心動魄》、《分裂》續集，由導演奈莎馬蘭（M. Night Shyamalan）執導的驚悚片，由布魯斯威利 ( Bruce Willis ) 、山謬傑克森 ( Samuel L. Jackson ) 和詹姆斯麥艾維 ( James McAvoy )主演。將於2019年1月18日上映。

8、《Joker》

DC小丑獨立電影，但不屬於DC電影宇宙，由瓦昆費尼克斯（Joaquin Phoenix）主演，已於近日殺青。將於2019年10月4日上映。

9、《阿拉丁》

迪士尼動畫改編成真人版電影計畫之一，已經釋出首批劇照，由《福爾摩斯》蓋瑞奇（Guy Ritchie）執導，威爾史密斯（Will Smith）飾演神燈精靈，男女主角大膽採用新人。預計2019年5月24日上映。

10、《地獄怪客：血后的崛起》

距離舊版已經10年，新版主角由《怪奇物語》大衛哈柏（David Harbour）飾演，《惡靈古堡》蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich）飾演反派「血后」。預計2019年4月12日上映。