溫子仁首洩《厲陰宅3》真實劇情！　「惡靈升級」附身殺人

▲《厲陰宅3》同樣取材自華倫夫婦接手的案件。（圖／《厲陰宅》劇照）



記者許瑞麟／綜合報導

導演溫子仁從恐怖片跨界到漫畫改編英雄電影《水行俠》，獲得肯定，外界也相當期待《厲陰宅》第3集的到來，對此，他近來受訪時首度透露相關細節，可惜這一集並非他親手執導。

溫子仁向《Bloody Disgusting》透露，華倫夫婦將回歸驅魔，接下來的作品，像是安娜貝爾和外傳電影，將採取更虛構、幻想的手法來描繪，而主要的《厲陰宅》系列，將會更貼近真實生活。

「所有的《厲陰宅》電影都根據發生過的案件，基於華倫夫婦的真實故事，我認為這很重要，這艘母艦（指《厲陰宅》）保持真實，靈感來自於真實人物，而在外傳電影我們可以得到更多樂趣，做些奇怪、奇妙的瘋狂事情。」因此未來在《厲陰宅》中，可以看到更多取材自真實案件的故事，拍攝手法也會偏向寫實，至於外傳《安娜貝爾》等，便會走不同的奇幻路線。

▲溫子仁（右）不再執導《厲陰宅3》。（圖／《厲陰宅2》劇照）



至於《厲陰宅3》，溫子仁坦承和前2部不同，但還是華倫夫婦曾接手過的案件，劇情將描述一名男子接受法律審判，聲稱自己殺人時被惡靈附身，「這應該是美國歷史上第一位被告以此做為理由。」對於將接手執導的Michael Chaves，他則是很有信心，直誇對方很了解一部電影該如何運作，和演員合作也很融洽，但目前本片尚未公開上映日期。