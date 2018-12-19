「影史第一位票房破億女導演」　潘妮馬歇爾過世享壽75歲

▲潘妮馬歇爾過世。（圖／達志影像）



記者許瑞麟／綜合報導

美國知名導演潘妮馬歇爾（Penny Marshall）17日因為糖尿病併發症在家中過世，享壽75歲，曾以《飛進未來》（Big）成為影史第一位票房破億的女導演，對於這位影壇傳奇殞落，好萊塢眾星紛紛表達哀悼。

潘妮馬歇爾真名叫作Carole Marshall，哥哥為《麻雀變鳳凰》導演蓋瑞馬歇爾（Garry Marshall），已於2016年過世。她在70年代演出電視劇《Laverne & Shirley》走紅，喜劇天分受到注目，3度被提名金球獎。

1986年的《東西戰爭》（Jumpin'Jack Flash）為潘妮馬歇爾首部執導作品，第2部為1988年的喜劇片《飛進未來》，不但捧紅湯姆漢克斯（Tom Hanks），她也因此成為影史首位票房破億的女導演。1992年再推出《紅粉聯盟》（A League of Their Own），和瑪丹娜（Madonna）、吉娜戴維斯（Virginia Davis）等大咖女星合作。

▲湯姆漢克斯主演《飛進未來》。（圖／《飛進未來》劇照）



潘妮馬歇爾和勞勃狄尼洛（Robert De Niro）、羅賓威廉斯（Robin Williams）合作的《睡人》（Awakenings），入圍奧斯卡最佳影片，其它作品包括1994年《天兵總動員》（Renaissance Man）、1996年《惠妮休斯頓之天使保鑣》（The Preacher's Wife）、2001年《辣妹青春》（Riding in Cars with Boys）等，合作過的巨星不計其數。

公關證實潘妮馬歇爾的死訊後，家人也發表聲明，「我們的家人對於潘妮馬歇爾過世感到無比心碎。」因為《飛進未來》翻紅的湯姆漢克斯也在推特表達悲痛，「再見了潘妮，過去我們笑得很開心，希望我們能繼續如此，愛妳。」

▲湯姆漢克斯主演《紅粉聯盟》。（圖／《紅粉聯盟》劇照）



▲馬克華柏格曾主演《天兵總動員》。（圖／《天兵總動員》劇照）

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