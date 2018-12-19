ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「影史第一位票房破億女導演」　潘妮馬歇爾過世享壽75歲

潘妮馬歇爾（Penny Marshall）。（圖／達志影像）

▲潘妮馬歇爾過世。（圖／達志影像）

記者許瑞麟／綜合報導

美國知名導演潘妮馬歇爾（Penny Marshall）17日因為糖尿病併發症在家中過世，享壽75歲，曾以《飛進未來》（Big）成為影史第一位票房破億的女導演，對於這位影壇傳奇殞落，好萊塢眾星紛紛表達哀悼。

潘妮馬歇爾真名叫作Carole Marshall，哥哥為《麻雀變鳳凰》導演蓋瑞馬歇爾（Garry Marshall），已於2016年過世。她在70年代演出電視劇《Laverne & Shirley》走紅，喜劇天分受到注目，3度被提名金球獎。

1986年的《東西戰爭》（Jumpin'Jack Flash）為潘妮馬歇爾首部執導作品，第2部為1988年的喜劇片《飛進未來》，不但捧紅湯姆漢克斯（Tom Hanks），她也因此成為影史首位票房破億的女導演。1992年再推出《紅粉聯盟》（A League of Their Own），和瑪丹娜（Madonna）、吉娜戴維斯（Virginia Davis）等大咖女星合作。

《飛進未來》湯姆漢克斯（Tom Hanks）。（圖／《飛進未來》劇照）

▲湯姆漢克斯主演《飛進未來》。（圖／《飛進未來》劇照）

潘妮馬歇爾和勞勃狄尼洛（Robert De Niro）、羅賓威廉斯（Robin Williams）合作的《睡人》（Awakenings），入圍奧斯卡最佳影片，其它作品包括1994年《天兵總動員》（Renaissance Man）、1996年《惠妮休斯頓之天使保鑣》（The Preacher's Wife）、2001年《辣妹青春》（Riding in Cars with Boys）等，合作過的巨星不計其數。

公關證實潘妮馬歇爾的死訊後，家人也發表聲明，「我們的家人對於潘妮馬歇爾過世感到無比心碎。」因為《飛進未來》翻紅的湯姆漢克斯也在推特表達悲痛，「再見了潘妮，過去我們笑得很開心，希望我們能繼續如此，愛妳。」

《紅粉聯盟》。（圖／《紅粉聯盟》劇照）

▲湯姆漢克斯主演《紅粉聯盟》。（圖／《紅粉聯盟》劇照）

《天兵總動員》。（圖／《天兵總動員》劇照）

▲馬克華柏格曾主演《天兵總動員》。（圖／《天兵總動員》劇照）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETNEWS新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

推薦閱讀

《蜘蛛人：新宇宙》2個片尾彩蛋！　漫威大咖出場讓全影廳噴淚

別再說是假真人版！　《小姐與流氓》翻拍找「真的狗」來演

《水行俠》反派會加入自殺突擊隊！　「原著洩密」演員回應了

《蜘蛛人：新宇宙》 豬豬人萌倒觀眾　有機會當主角！

粉絲心碎！溫子仁親口承認不是新版《惡靈古堡》製作人

「閃電俠」葛蘭特格斯汀結婚了　網友心碎：要幸福喔！

「叫我姚明因為我眼睛小」　饒舌歌手Lil Pump IG被陸網友灌爆

《復仇》情侶檔結婚了！　女主角曾和美國隊長親親引暴動

奧斯卡候選名單／外語片9強《小偷家族》《燃燒烈愛》根本死亡之組

溫子仁首洩《厲陰宅3》真實劇情！　「惡靈升級」附身殺人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小鬼穩交3年噴綠光！　趁他出國…妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr

小鬼噤聲5hr…終於鬆口「和妞妞關係」！　網幫QQ：超有風度

8歲對老婆一見鍾情！《水行俠》傑森摩莫亞18年後追到偶像

李沛旭出戰健美賽！　狠練7週上台「超狂增肌對比照」曝光

瘋傳孩子生父是「謝霆鋒叔叔」　張柏芝出面回應了！

蔡依林深夜道歉！新專輯計劃變了　粉絲一看崩潰：騙子

漫威證實《復仇者4》10年最虐「全面洗牌」　警告粉絲：不是你們期待的結局

獨家／ELLA驚爆懷二胎！賴解孵「腦海結紮，身體不結紮」

袁惟仁清醒了！病危62天暴瘦20公斤　返台送榮總加護病房

電風扇阿姨韓慧景57歲過世！　「沙拉油注入全臉」9年無法閉眼…毀容前美照曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

潘妮馬歇爾, Penny Marshall

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 王淨認❤林柏叡「在我心中」　力挺男方爆未婚生女劈腿！
  2. 迎接10週年紅白藝能大賞！下載App感受熱鬧非凡賀新年
  3. 影評／《大聲點笨蛋！完全不知道你在唱什麼》阿部貞夫的變臉與變聲
  4. 剛開完小巨蛋演唱會　玖壹壹BCW再登《紅白》
  5. 投下你2018代表歌曲！送你去小巨蛋KKBOX風雲榜現場
  6. 小鬼噤聲5hr…終於鬆口「和妞妞關係」！　網幫QQ：超有風度
  7. 韓國瑜爆「邀了好萊塢巨星到高雄」！　網揪關鍵字瘋猜是「他」：真的大咖
  8. 勇兔爆耍心機「後台搶位置」　玉兔記恨12年：她很奸詐！
  9. 「影史第一位票房破億女導演」　潘妮馬歇爾過世享壽75歲
  10. 收視超越玄彬新戲！《Sky Castle》勾心鬥角太寫實飆好評

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366