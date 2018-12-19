《哈利波特》「愛哭鬼麥朵」演員已經53歲！真實年齡嚇傻網友

▲雪莉亨德森飾演愛哭鬼麥朵。（圖／達志影像、《哈利波特》劇照）



記者許瑞麟／綜合報導

《哈利波特》系列電影捧紅大批演員，除了童星外，也有許多在英國相當資深的演員，或許你還不知道，那位飾演「愛哭鬼麥朵」的演員雪莉亨德森（Shirley Henderson）現在已經53歲了！

愛哭鬼麥朵是作品中令人難忘的角色，生前被湯姆瑞斗的蛇妖殺死，後來變成幽靈，生活在霍格華茲的2樓女廁裡，小說裡幾乎每集都有她的身影，但電影主要出現在《哈利波特：消失的密室》和《哈利波特：火盃的考驗》。

雪莉亨德森首次演出麥朵時，差不多36歲，但電影裡她的扮相還是像個女孩，所以總是有不少觀眾被騙倒，以為她在現實生活中差不多20多歲。

▲愛哭鬼麥朵和榮恩。（圖／《哈利波特》劇照）



雪莉亨德森過去以1996年的《猜火車》受到矚目，演出的電影角色總是特別搶眼，除了《哈利波特》系列外，還有2002年《24小時狂歡派對》、《Wilbur Wants to Kill Himself》、2003年《American Cousins》、2005年《Frozen》、2017年《玉子》等，最新作品為《Stan＆Ollie》，近來也參與音樂劇演出。

而在電視劇部分，雪莉亨德森今年則和「榮恩」魯伯葛林特（Rupert Grint）合作，演出BBC影集《The ABC Murders》，魯伯葛林特飾演警官Inspector Crome，她則飾演Rose Marbury。對於2人團聚，魯伯葛林特感到開心，不知不覺距離上次合作的2005年已經13年過去，「很開心看到她，可以在片場見到認識的面孔是很棒的事。」

▲《The ABC Murders》。（圖／《The ABC Murders》劇照）



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