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跑5家戲院搶不到位！《霸王別姬》緊急加場影迷還是哭了

記者林映妤／台北報導

張國榮影史經典鉅作《霸王別姬》25周年數位修復版真的搶破頭！該片12月14日在台上映，短短6天全台票房已破400萬台幣，持續飆升。其實電影上映訊息一曝光，立刻就引起影迷廣大迴響，大批觀眾湧入戲院朝聖，許多戲院幾乎場場爆滿、一票難求！

戲院在上映第2周緊急加開場次，但仍讓許多觀眾叫苦連天：「如果沒有提早買票，現場幾乎買不到！」還有影迷打電話問了5家戲院才終於搶到位子，更有遠從大陸、香港和法國的觀眾特地來台看電影，《霸王別姬》25周年魅力依然不減，張國榮精湛演出更讓全球影迷深深著迷。

▲▼《霸王別姬》張國榮。（圖／甲上提供）

▲▼《霸王別姬》一票難求，影迷叫苦連天。（圖／甲上提供）

▲▼《霸王別姬》張國榮。（圖／甲上提供）

近年經典電影紛紛以數位修復版本再次重返大銀幕，影迷依舊熱度不減，如曾獲奧斯卡最佳外語片的《新天堂樂園》、楊德昌的經典之作《牯嶺街少年殺人事件》、日本大導岩井俊二的《情書》都有不錯票房成績，而此次《霸王別姬》25周年數位修復版截至上映第6天，全台票房已破400萬台幣，可望挾超強口碑刷新修復版電影在台上映的票房紀錄。

許多網友看完電影後紛紛留言表示：「永遠的傳奇！」、「看幾次還是一樣感動。」、「後勁超強的電影！」、「這部電影從沒被遺忘過。」年輕影迷雖不熟悉「哥哥」張國榮，但進戲院後也忍不住被「哥哥」精湛的演技感動到眼眶泛淚，一秒變「榮迷」。

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霸王別姬, 張國榮, 張豐毅, 鞏俐, 陳凱歌, 葛優, 徐楓

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