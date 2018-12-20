《模犯生》鮮肉勾BNK48隊長秘密來台！九份玩到日月潭「沒人發現」

記者洪文／綜合報導



《模犯生》（Bad Genius）痞帥富二代「阿派」James和泰國超夯女團BNK48的甜美隊長Cherprang近日秘密來台遊玩，全台走透透，不只大啖夜市美食、造訪九份知名茶坊「阿妹茶樓」和野柳女王頭，還前往南投日月潭欣賞美麗的湖光山色，並到集集武昌宮祈福參拜。

▲《模犯生》痞帥富二代「阿派」James和泰國女團BNK48隊長Cherprang秘密來台。（圖／翻攝自Instagram，以下同）



James、Cherprang頻頻在個人臉書和IG分享美景照，Cherprang忍不住讚嘆日月潭「真是太美了」，James 也戲稱自己是「台北男孩」（Taipei boy），不過兩人低調秘密來台，並未有任何粉絲跟蹤，目前Instagram當中並未出現台灣粉絲合照的打卡。

其實James、Cherprang隨同GDH製作公司一起來台參加員工旅遊，兩人近日合作電影《借來的100天》（Homestay）即將在台上映，兩人特地跑去西門町電影院與海報合照，希望台灣觀眾支持。James 片中挑戰演技，飾演借屍還魂的遊魂，住進高中生小旻的身體，卻必須在100天內解開小旻的死亡之謎，同樣人氣暴漲的Cherprang則飾演小旻的夢中情人，與James發展出甜蜜的曖昧情愫。

以執導《鬼影》（Shutter）和《連體陰》（Alone）等恐怖片聞名的導演帕德潘王般Parkpoom Wongpoom說，本片是他拍過最浪漫的電影，他說：「James和Cherprang太可愛了，看他們聊天、牽手，就像真的在談戀愛。」導演拍得很開心，個性害羞的Cherprang卻演到起雞皮疙瘩，靦腆表示自己平常不會這樣做；一場對著James笑噴口水的戲更因不敢吐口水而頻頻NG，被導演說：「妳就回家好好練習如何吐口水。」

《借來的100天》描述一個遊蕩人世的靈魂，意外獲得重生的機會，借屍還魂住進已死亡的高中生小旻的身體裡，重新展開人生。他試著融入小旻的家庭和學校，也遇見讓人心跳加速的學伴小派，然而這一切都是有期限的，他必須在100天內查出小旻的死因，屆時如未完成任務，他將魂飛魄散、永不超生。



《借來的100天》將於2019年1月11日上映。