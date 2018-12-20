ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《模犯生》鮮肉勾BNK48隊長秘密來台！九份玩到日月潭「沒人發現」

記者洪文／綜合報導
 
《模犯生》（Bad Genius）痞帥富二代「阿派」James和泰國超夯女團BNK48的甜美隊長Cherprang近日秘密來台遊玩，全台走透透，不只大啖夜市美食、造訪九份知名茶坊「阿妹茶樓」和野柳女王頭，還前往南投日月潭欣賞美麗的湖光山色，並到集集武昌宮祈福參拜。

▲▼《模犯生》痞帥富二代「阿派」James和泰國超夯女團BNK48隊長Cherprang秘密來台。（圖／翻攝自Instagram）

▲《模犯生》痞帥富二代「阿派」James和泰國女團BNK48隊長Cherprang秘密來台。（圖／翻攝自Instagram，以下同）

James、Cherprang頻頻在個人臉書和IG分享美景照，Cherprang忍不住讚嘆日月潭「真是太美了」，James 也戲稱自己是「台北男孩」（Taipei boy），不過兩人低調秘密來台，並未有任何粉絲跟蹤，目前Instagram當中並未出現台灣粉絲合照的打卡。

其實James、Cherprang隨同GDH製作公司一起來台參加員工旅遊，兩人近日合作電影《借來的100天》（Homestay）即將在台上映，兩人特地跑去西門町電影院與海報合照，希望台灣觀眾支持。James 片中挑戰演技，飾演借屍還魂的遊魂，住進高中生小旻的身體，卻必須在100天內解開小旻的死亡之謎，同樣人氣暴漲的Cherprang則飾演小旻的夢中情人，與James發展出甜蜜的曖昧情愫。

▲▼《模犯生》痞帥富二代「阿派」James和泰國超夯女團BNK48隊長Cherprang秘密來台。（圖／翻攝自Instagram）

以執導《鬼影》（Shutter）和《連體陰》（Alone）等恐怖片聞名的導演帕德潘王般Parkpoom Wongpoom說，本片是他拍過最浪漫的電影，他說：「James和Cherprang太可愛了，看他們聊天、牽手，就像真的在談戀愛。」導演拍得很開心，個性害羞的Cherprang卻演到起雞皮疙瘩，靦腆表示自己平常不會這樣做；一場對著James笑噴口水的戲更因不敢吐口水而頻頻NG，被導演說：「妳就回家好好練習如何吐口水。」 

《借來的100天》描述一個遊蕩人世的靈魂，意外獲得重生的機會，借屍還魂住進已死亡的高中生小旻的身體裡，重新展開人生。他試著融入小旻的家庭和學校，也遇見讓人心跳加速的學伴小派，然而這一切都是有期限的，他必須在100天內查出小旻的死因，屆時如未完成任務，他將魂飛魄散、永不超生。
 
《借來的100天》將於2019年1月11日上映。

孟耿如的歌「離島唱成綠島」　黃子佼脫口：靠Ｘ

推薦閱讀

目睹懷孕貓演員「腿斷、口鼻流血」！　孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

「有巨石強森我就退出」放話不演《玩命關頭9》　2角色反悔回歸

他放天燈狂喊：我要娶到周子瑜！　「下秒墜落燒毀」…8千網笑噴：別為難神明

《比悲傷》票房「倒升35%」超越《與神同行》！達人驚呆：30年未見

《窒息》骨肉噴濺「凌遲2小時」　影評奔逃嚇吐：天殺的X小！

咘咘狂愛「薄紗公主風」　BO妞一旁皺眉冷看姊姊

朴寶劍親下去了！見宋慧喬眼裡含淚⋯　抓進懷裡深吻30秒

林俊傑攻蛋加場門票2分半賣光！再宣布好消息「進階」了

視網膜爆閃離主播台！　空降9個月「收視率墊底」退位

29歲鼓手罹癌切除左睪丸！　住院失眠吃不下「男人的戰力失去一半」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

目睹懷孕貓演員「腿斷、口鼻流血」！　孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

「有巨石強森我就退出」放話不演《玩命關頭9》　2角色反悔回歸

他放天燈狂喊：我要娶到周子瑜！　「下秒墜落燒毀」…8千網笑噴：別為難神明

《比悲傷》票房「倒升35%」超越《與神同行》！達人驚呆：30年未見

《窒息》骨肉噴濺「凌遲2小時」　影評奔逃嚇吐：天殺的X小！

咘咘狂愛「薄紗公主風」　BO妞一旁皺眉冷看姊姊

朴寶劍親下去了！見宋慧喬眼裡含淚⋯　抓進懷裡深吻30秒

林俊傑攻蛋加場門票2分半賣光！再宣布好消息「進階」了

視網膜爆閃離主播台！　空降9個月「收視率墊底」退位

29歲鼓手罹癌切除左睪丸！　住院失眠吃不下「男人的戰力失去一半」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

借來的100天, 模犯生, 阿派, James, BNK48, Cherprang

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 雷／《人不彪悍》大結局！「花彪楊夕淚告別」讓粉看哭了
  2. 陳妍希曬兒子生日蛋糕「佩佩豬1家4口」　網瘋猜：有二寶了！
  3. 那對夫妻Kim拿鎖頭「撩妹」　反被妮妮「一句話電爆」
  4. 視網膜爆閃離主播台！　空降9個月「收視率墊底」退位
  5. 跑5家戲院搶不到位！《霸王別姬》緊急加場影迷還是哭了
  6. 楊洋「幫自己剃髮」　秀成果照…剪成小寸頭了！
  7. 袁詠儀參加阿嬌婚禮「長髮回春」　網驚：像28年前選港姐！
  8. 聲林之王選手正面迎戰！挑戰《明星鍵盤手》走音大魔王！
  9. 林俊傑攻蛋加場門票2分半賣光！再宣布好消息「進階」了
  10. 朴寶劍親下去了！見宋慧喬眼裡含淚⋯　抓進懷裡深吻30秒

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366