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陳德烈密謀求婚3個月　找來戲劇男神助陣獻「獨家甜點」　

記者林彥君／台北報導

陳德烈今（19日）向交往10年的女友陳咏彤求婚成功，他在求婚前規劃2、3個月，求婚場地有兩間房間，其中一間有求婚裝飾，陳德烈和女友先在另一間房間用餐，他擅長烹飪，這次在求婚前還特地請餐廳主廚教他一道獨一無二的甜點，送上餐桌讓女友品嚐，「整間餐廳只有她有」。

▲陳德烈求婚。（圖／陳德烈經紀人提供）

▲陳德烈求婚。（圖／有聲娛樂提供）

▲陳德烈求婚。（圖／陳德烈經紀人提供）▲陳德烈求婚。（圖／陳德烈經紀人提供）他也和餐廳老闆套好招，請人「安排」帶女友到求婚房，女友被告知隔壁房間有認識的朋友，女友不疑有他走向求婚房，陳德烈拿出鑽戒單膝下跪，陳德烈經紀人向《ETtoday星光雲》透露，陳咏彤被求婚當下沒有哭，但是很感動，求婚團有陳德烈的圈內好友張智成、李易、趙駿亞和廖威廉。至於是什麼衝動讓陳德烈想當人夫？經紀人表示：「他覺得時候到了！」陳德烈不透露鑽戒價格，他說：「心意無價啦！」

▲陳德烈求婚。（圖／陳德烈經紀人提供）

▲陳德烈求婚。（圖／有聲娛樂提供）

陳咏彤和陳德烈交往時，不時被拍到兩人約會，兩人也會在直播中同框，陳咏彤過去與雙胞胎妹妹陳咏欣組成「無雙樂團」，兩人都是創團成員，以國樂雙胞胎美女打響知名度，不過兩人在2009年退出演藝圈專注經營網拍，並推出自創品牌「La femme chic」，隨後就專注於發展自己的事業。

▲陳德烈求婚特製甜點。（圖／陳德烈經紀人提供）

▲陳德烈求婚特製甜點。（圖／有聲娛樂提供）

▲陳德烈求婚特製甜點 。（圖／有聲娛樂提供）

▲陳德烈求婚特製甜點。（圖／有聲娛樂提供）

▲陳德烈求婚。（圖／陳德烈經紀人提供）

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