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王子「食物密封才上車」　找不到箱子裝⋯鹽酥雞掛車外

記者林彥君／台北報導
邱勝翊（王子）今（21日）出席賓士活動，擔任一日星特使，他從小就喜歡蒐藏玩具車，「我小時候就喜歡車子，家人會在車子沒發動時，讓我坐在大腿上玩方向盤，停在路邊假裝開。」他的偶像是林志穎，他曾幻想長大的職業是當賽車手，「之後若有時間可以學習，先從小的卡丁車開始。」

▲邱勝翊（王子）。（圖／記者林彥君攝）

▲邱勝翊擔任名車一日星特使。（圖／記者林彥君攝）

他在19歲時買下人生第一部車，他表示，剛買車時會忌諱在車上吃東西，「會有味道耶！我買東西回去，要把食物放在塑膠盒蓋好，放在後車廂。」他透露，曾有一次買鹽酥雞，發現車上的塑膠盒不見，他不好意思地說：「我把鹹酥雞掛在車窗外面，不想要讓味道進來！」

▲邱勝翊（王子）。（圖／記者林彥君攝）

▲邱勝翊。（圖／記者林彥君攝）

王子表示，弟弟毛弟常常踩到他的禁忌，毛弟曾開車他的車，因為開太快被客訴，王子自我調侃：「他每次開我的車被拍，也感謝他讓車廠商看到我的車，邀請我。」開車多年王子逐漸放寬心，不會刻意要求乘客遵守規定，「剛開始會希望他們車門關小力一點，不要給我關太大力！」

若在路上遇到馬路三寶，他會心想：「算了，對方一定是一個美女，原諒她！」他自認是安全駕駛，在起步和停車都不會讓人有不適。他也會在車上給女生驚喜，他透露，會把禮物放副駕駛座的置物箱或後車廂，請女生去拿，倒車時也會手搭副駕駛座，至於有沒有對女友鄧麗欣用過這招？他害羞說：「電影的橋段啦！」

▲邱勝翊（王子）。（圖／記者林彥君攝）

▲邱勝翊。（圖／記者林彥君攝）

耶誕節當天他安排上戲劇表演課程，因女友不在台灣，他會跟家人聚餐。他表示明年的工作計畫想要出書跟歌曲，「但主要還是戲劇，有些歌曲陪伴大家，譬如搭配戲劇或是搭配書，講一下成長過程，跟大家講喜歡的東西，喜歡去的地方。」

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