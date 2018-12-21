徐佳瑩曝首次看到許淨淳　心裡OS：這個女生好怪！

記者林彥君／台北報導

超強選秀節目《聲林之王》本周播出第10集，延續上集分組對抗賽制，選手打散分成三組《野泰美》、《叢林鐵支》、《瘋狂咬人狗》，各自規劃能展現團隊合作的演出，四輪表演之後，積分最低的一組將面臨敗部復活的人氣選手抽籤PK。《野泰美》隊伍的許淨淳和李佳歡演唱自創曲《哭苦哭苦》。

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲李佳歡和許淨淳。（圖／ETtoday）

蕭敬騰聽完後表示，作品聽起來很舒服，兩人的演出讓人感到溫暖，他表示，我聽到的時候，包括前面幾組有一些表演，裡面都會有一種不成熟的狀態，就好像我在聽Demo一樣，蕭敬騰建議：「盡可能把Demo的東西拿掉，我知道你在揣摩未來可能可以呈現的某種情緒，我建議先不要放那種東西。」

林宥嘉表示，聽到《哭苦哭苦》這首歌，就覺得很適合范曉萱唱，整體看好許淨淳寫歌的潛力。他也表示，很喜歡許淨淳和李佳歡在表演外的狀態，「表演前兩人有先使一個眼色，感覺你們在練習的時候，很想把這個表演做好，那種互相打氣的感覺，我看了很感動。」

▲李佳歡和許淨淳。（圖／ETtoday）

許淨淳在參賽初期時，講話會因不好意思一直往後退，之後她漸漸有女人味，也更有氣質，她看到之前的表現，覺得自己很好笑，許淨淳透露：「看到螢幕上覺得很後悔！」徐佳瑩也笑說，第一次在電視上看到許淨淳，「覺得這個女生好怪，但會讓人記得。」

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

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