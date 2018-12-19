袁義趕加護病房探視爸爸　袁惟仁「噤聲看著他」　

記者林彥君／台北報導

音樂人「小胖」袁惟仁10月17日因腦溢血昏迷不醒，在上海瑞金醫院接受治療，18日被送回台北榮總加護病房，袁惟仁的媽媽今（19日）在晚間6點左右抵達加護病房，袁惟仁的16歲兒子袁義下課後穿著紅色帽T戴鴨舌帽，前往和奶奶會合。袁義表示，爸爸目前不能講話，只能用眼睛和他對望，會睡睡、醒醒。

▲袁惟仁兒子袁義。（圖／記者許逸群攝）

至於爸爸病情如何？袁義說：「這個我應該是不能說，他回台灣我們比較安心一點，他現在不能說話，一下醒、一下睡。」袁惟仁返台醫治，袁義認為，不論爸爸情況是否好轉，回到台灣就近照顧可以更安心，他表示，媽媽要工作不會探視，他現在早上上課，有時間就會來醫院看爸爸。他透露，昨天有在床邊幫爸爸加油，「昨天有說一些些，跟他加油，告訴他要回台灣。」

▲袁惟仁兒子袁義。（圖／記者許逸群攝）

《ETtoday》今早獨家直擊，袁惟仁的媽媽及他的女友前往加護病房探視。在袁義晚間抵達加護病房時，坐在加護病房前的奶奶對他眉頭深鎖，不時用右手食指指著袁義，似乎在教訓孫子，更用手按住山根沉思，未進加護病房探視就離開。

▲袁惟仁的媽媽（左2）和兒子袁義（左3）前往加護病房探視。（圖／記者林彥君攝）

袁惟仁經紀公司發言人Ivan表示，明年1月會推出袁惟仁的2首新歌和MV，「發生意外之前和公司有合作，我們會如期的推出。」Ivan表示，老師回到台灣有好的醫療跟休養，需要幫忙也會義不容辭，「發生這件事情，第一時間我們也很意外。」

至於袁義在新歌宣傳期會不會幫忙？Ivan表示會讓袁義認真考試，新歌宣傳期也會如期，Ivan說：「因為老師的狀況復原情況有大段距離跟不確定因素，還是想讓他的作品被大家聽到，不要讓他的才華被埋沒。」