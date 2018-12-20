董至成北漂代言賺17億　爆大陸拍戲「可怕潛規則」

記者林彥君／台北報導

52歲的董至成今（20日）出席生髮帽記者會，他今年4月「北漂」到大陸發展，他透露有聽過潛規則，「可能戲下禮拜要拍了，突然被換掉了，被換掉理由千百種，第一可能是找到有潛規則的，第二種是我聽過更可怕的，男主角換人，是因為男主角的爸爸投資該部戲2億元，大陸潛規則很多的。」

▲董至成。（圖／記者林彥君攝）

董至成過去以《流星花園》杉菜爸爸在大陸闖出名號，他目前在大陸已有2網劇1部電影及1部電視劇，目前除在台灣接了生髮帽代言外，在大陸還有海參跟貢丸2代言，他自嘲到大陸拍戲，接下代言反倒像是商人，他笑說：「是杉菜爸爸貢丸，不是睪丸，睪丸兩顆很快就賣完了！」

他透露，貢丸代言是掛名抽乾股，股份佔8％，貢丸每包20顆，3包289人民幣，開賣3周就賣出5000萬包，粗估賺有17億元。他為拍推薦影片，邀請大S、林志穎、蕭敬騰和曾國城等大咖拍無償拍攝，近期貢丸也將和曾拌麵合作。他表示做貢丸的豬肉是台灣的豬肉，貢丸有和牛、雞肉、墨魚等口味，不擔心近期豬瘟影響銷量。

▲董至成。（圖／iRestore提供）

他在今年年初請辭與胡瓜共同主持12年的《綜藝大集合》赴陸，在北京的租屋合約到明年，至今只睡過3個月，拍戲時幾乎睡在片場，他認為到大陸發展後，工作量相較在台灣多，他說：「台灣我死守的話，只有一個《綜藝大集合》。」他透露，黃嘉千的老公夏克立在大陸拍一部電影要200萬人民幣，「這些數目像天文數目，他拿的在台灣可以拍一部片子，無法比。」