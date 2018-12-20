那對夫妻Kim拿鎖頭「撩妹」　反被妮妮「一句話電爆」

記者林彥君／台北報導

網紅「那對夫妻」Kim和Ｎico和女兒妮妮間的親子互動可愛又溫馨，妮妮超齡的反應更是萌翻一票網友。Kim今（20日）上傳一段影片，他向女兒展現「撩妹」招數，沒想到屢次被妮妮「反撩」，一來一回有如一場PK賽，父女間的功力不相上下，讓Kim笑說：「一撩下去根本沒完沒了，這根本是在訓練腦力吧？」

▲那對夫妻Kim和妮妮。（圖／翻攝自Facebook／那對夫妻）

Kim先是拿著一個鎖頭要妮妮打開，並對妮妮說：「妳不可能打不開，不然妳是怎麼打開我的心門？」沒想到妮妮一臉淡定，對爸爸的話絲毫沒有反應，她理智的回應：「我是跑去你心門，然後看密碼。」讓Kim在一旁只能傻笑，完全接不下去。

▲那對夫妻Kim和妮妮。（圖／翻攝自Facebook／那對夫妻）

過幾分鐘後Kim再次挑戰，他跟妮妮說：「妳知不知道你很重？」妮妮繼續開手上的鎖頭，她說：「怎麼這樣批評別人？」Kim表示不是在說重量重，「是妳在我心中的份量」，一席話讓妮妮超級無奈，苦口婆心勸爸爸說：「爸爸，撩妹已經不流行了！」並露出淺淺微笑對爸爸拋媚眼，「現在流行我愛你」。

父女間的可愛互動讓網友看完大讚「太可愛」、「妮妮長大越來越漂亮」、「妮妮反撩好強」、「青出於藍勝於藍」，也有網友笑說：「以後要撩妮妮的男生，可能遇到大麻煩了！」