Mei爸也是食道癌病逝　直播突哽咽「過年沒娘家可回」

記者林彥君／台北報導

邱馨葦（Mei）昨（18日）晚間開直播，勸粉絲賺錢要懂得花，她想到爸爸在世前很節儉，皮鞋磨破還把腳跟剪掉變拖鞋穿，「我爸爸對吃跟穿不要求，有暖就好」，吃飯只要一碗白飯配醃製品就能果腹，最後因食道癌離開，「我想到他一生這麼辛苦，留了錢給子女我們很感謝，但為什麼不大吃大喝用掉？」

▲Mei。（圖／翻攝自Facebook／Mei 邱馨葦）

她的爸媽已過世，農曆春節將至，讓她每有節目都特別有感觸，「逢年過節，會感觸特別深，尤其是和老公吵架時沒有娘家可以靠，沒辦法提包包回家當大小姐、大公主。」她表示以前爸媽在時，會覺得很囉唆愛唸，Mei哽咽說：「不在時，才知道這些唸，是全世界最好聽的聲音，有人在乎，再煩的當下是幸福的。」

▲Mei開直播呼籲粉絲關心父母。（圖／翻攝自Facebook／Mei 邱馨葦）

Mei想到以前受到挫折委屈，回家討拍和爸媽吃飯，心情就會好很多，「但沒有父母，半夜會覺得是沒人要的小孩，沒有人撒嬌可以任性，覺得像孤兒，現在努力讓自己過好生活，不讓天上父母擔心。」她也勸粉絲要常關心父母，她表示自己已經4、5年沒講過「媽我想吃你的滷肉」，她很後悔當初這句話不常說出口。

粉絲看到她難過，也分享自己也失去父母，「沒有經歷過怎麼會知道失去父母的悲哀，我爸爸也因為意外走了，想念沒有斷過啊」、「講到爸爸，根本是踩到淚腺的雷啊」，也有網友不捨地安慰表示：「Mei拍拍唷!! 妳真的很棒.....妳的父母會以妳為榮的。」