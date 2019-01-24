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中輟生賣麥克風→億萬富翁　18歲蘇友謙不敢戀愛：怕女生為了錢

記者林奕如／台北報導

蘇友謙中輟創業賣「行動麥克風」，網路熱銷10萬支，16歲成為億萬富翁，他24日舉行「豬事大吉」記者會，抱著金豬開心出席，熱唱饒舌歌《幹大事》，更宣告跨足整合行銷事業，計畫第一年達陣5千萬業績。被問會想談戀愛嗎？他說怕被騙：「我覺得跟我交往女生都是為了錢。」

▲▼ 麥克風小天王 蘇友謙宣布跨界新事業《整合型銷》記者會 。（圖／記者周書羽攝）

▲蘇友謙宣布跨界新事業整合型銷。（圖／記者周書羽攝）

蘇友謙為了上鏡頭好看，還先進行瘦身計劃，拍完照後很在意：「把我拍瘦一點。」他新年準備整合行銷事業，沒達到預期效果，將退回客戶五成的費用，蘇友謙笑說：「從13歲開始經營網拍到行銷麥克風，找到潛在的商機，一直是我最大的興趣，我有自己的獨到的行銷撇步，不用擔心賠本啦！」現在有掃地機器人、服飾等品牌找上門合作。

▲▼ 麥克風小天王 蘇友謙宣布跨界新事業《整合型銷》記者會 。（圖／記者周書羽攝）

▲▼18歲蘇友謙身價破億，新年發展新事業 。（圖／記者周書羽攝）

▲▼ 麥克風小天王 蘇友謙宣布跨界新事業《整合型銷》記者會 。（圖／記者周書羽攝）

蘇友謙目前在台北開公司，過完年後準備再招募10位員工，金牛座的少年頭家很要求完美，對於戀愛則是恐懼，他笑說怕被騙：「現在接觸女生都是25歲以上，我沒有遐想耶！太小（年紀）則是沒有意思。」他有過被朋友騙的經驗，被借錢上百萬沒有還，現在聽到人借錢就怕。

蘇友謙農曆年準備給爸媽各10萬大紅包，之前被媒體拍到他給爸爸買了BMW 528新車，他說：「這是先預備買好給我自己的，之後還會買一台新車給爸。」他去年宣布進軍演藝圈，勤上表演課，為要求完美，推掉戲劇、實境秀與央視春晚的十大企業單元等節目邀約，他頻頻表示，他是龜毛個性，準備完美才會出道。

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蘇友謙, 行動麥克風

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