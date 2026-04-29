石知田自爆「停機3個月」8年女友反應曝光！　陳奕首認升格二寶爸

記者黃庠棻／台北報導

由陳奕首度擔任製作人、集結超強男神團的台灣影集《男公館》，卡司邀來張立昂、吳思賢（小樂）、羅宏正、石知田、周予天、孫沁岳、林輝瑝、周曉涵、邱偲琹、任容萱、邵奕玫等，今（29）日該戲舉辦首映記者會，演員群大方分享拍攝秘辛。

▲《男公館》舉辦上檔記者記者會。（圖／記者周宸亘攝）

石知田坦言自己在演出《男公館》之前，演過的作品多缺乏戀愛感，在導演的要求下努力揣摩「愛的感覺」，於是自己要求自己「停機三個月」，驚人之語說出後立刻震驚在場所有人，就連陳奕都直呼「這件事我們到今天才知道，之前都不曉得」。

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▲《男公館》舉辦上檔記者記者會。（圖／記者周宸亘攝）

私底下，石知田有著交往多年的攝影師女友，被問及「停機三個月」對方是否有怨言，他則透露對方為了工作常常往外跑、出國拍攝，剛好那段時間雙方聚少離多，女友也相當體諒他的「職業道德」，但仍笑說「還是有點對不起」。

▲石知田自爆停機三個月。（圖／記者周宸亘攝）



談及停機三個月的過程，石知田笑說當時「很容易做春夢」，至於夢裡出現誰，他則低調選擇不談，僅低調表示「通常是女生」，還說道「停機的時候春夢的頻率比較長，很像回到國小的時候」，除了停機之外當時他還努力增肌減脂，坦言「比較容易煩躁」。

▲《男公館》舉辦上檔記者記者會。（圖／記者周宸亘攝）



相較石知田停機三個月，製作人兼主演陳奕則是因為剛新婚，所以「常常開機」，推算老婆懷孕的時間，正好是《男公館》開鏡的期間，因此他現在常會說自己是「二寶爸」，除了愛妻生的女兒之外，還孵化了自己的作品《男公館》，而他也笑說這部作品是他的「封肉之作」，未來要顧及老婆可能尺度不能再這麼大了。