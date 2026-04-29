Gary遇到《RM》粉絲⋯　退節目10年收信「你是我的最愛」惹淚崩

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男星Gary是團體Leessang出身，他過去曾是綜藝節目《Running Man》固定班底，2016年正式退出節目後，他把重心放在家庭上。時間一晃過去10年，他近期收到一封來自粉絲的手寫信，裡面寫著「《Running Man》播出當時，你是我最愛的成員」，令他感動不已。

▲Gary於2016年退出《RM》後，現在重心放在家庭。（圖／翻攝自Gary IG）



Gary近日在社群貼出一張粉絲寫的信，上面寫著「您好，《Running Man》播出當時，Gary大大你是我最愛的成員，和家人們一起相處的模樣真的很美好，希望您一直健康、幸福。」他貼出該張手寫信，並寫下「感動」。

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《Running Man》於2010年開播，Gary當年與宋智孝組成的「週一情侶」紅遍亞洲，兩人可愛又爆笑還帶點曖昧的互動，為收視率創下佳績，兩人更是觀眾眼裡非常配的一對螢幕情侶檔，不少人希望兩人假戲真做。

▲Gary遇到《RM》粉絲，信裡寫著「你是我的最愛」惹淚崩。（圖／翻攝自Gary IG）



Gary退出節目後，隔年宣布與圈外女友結婚，並在2017年誕下一子，近幾年來與《Running Man》成員雖沒有太多交集，但觀眾依舊很關注他的生活，隔了10年再度提到節目，也有粉絲敲碗「希望狗哥有機會客串一下」。