Danielle退NewJeans遭求償430億　母20億房產遭假扣押

記者林汝珊／綜合報導

韓女團NewJeans陷入與所屬公司ADOR專屬合約爭議，去年底Hanni、Haerin與Hyein率先歸隊，Minji去向目前尚未確定，Danielle則已退出團體。如今Danielle不僅遭索求違約金賠償韓幣430億元（約台幣近10億元）外，家族名下不動產近日遭到假扣押。

▲Danielle母親房產遭假扣押。（圖／翻攝自NewJeans IG）

據韓媒報導，首爾中央地方法院裁定，受理NewJeans所屬公司ADOR針對Danielle母親及ADOR前代表閔熙珍兩人名下合計約70億韓元（Danielle母親約20億韓元、閔熙珍約50億韓元）提出的不動產假扣押申請。

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回顧事件，ADOR向法院提起「專屬合約效力確認訴訟」，主張與成員間的專屬合約仍有效。一審法院判決ADOR勝訴，認定NewJeans方面提出的六項主張，難以認定為事實，不存在必須解除合約的重大理由，最終NewJeans也未再提出上訴。

▲NewJeans回歸未明。（圖／翻攝自NewJeans IG）

Haerin與Hyein在與ADOR充分協商後，已於去年11月透過ADOR宣布回歸意向；接著Hanni也於去年12月29日確定回歸ADOR。三人於4月中旬被目擊現身丹麥哥本哈根，讓粉絲對回歸活動充滿期待，Minji目前仍與ADOR持續協商中。Danielle則正式與ADOR陷入法律糾紛，遭索賠430億韓元的違約金及損害賠償。