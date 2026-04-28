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鳳梨告贏馮語婷！　發文吐露「有人試圖讓我沉默」：看清所謂人性

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）在2023年遭「新一代女戰神」馮語婷開砲，他為此一狀告上法院，在28日確定勝訴。鳳梨稍早也做出回應，坦言面對兩、三年的長期抹黑，他選擇把是非交給法律，勝訴不僅是給支持者的交代，更讓他在看清人性的過程中，變得強大清醒。

外送用▲▼鳳梨轟高男「拿單親苦肉計來擋」：他在警局認是馮語婷。（圖／翻攝自Facebook／馮語婷、鳳梨 吳泓逸）

▲鳳梨先前遭馮語婷連環開砲，雙方鬧上法院。（圖／翻攝自Facebook／馮語婷、鳳梨 吳泓逸）

鳳梨表示，自己這段時間以來，遭到一群躲在螢幕後的有心人士試圖用造謠、抹黑及毀謗的方式捏造不實言論，讓他揹黑鍋，「或許是我說對了什麼或做對了什麼，所以有一群人試圖要用這種方式讓我沉默，揹鍋的日子裡，我選擇把情緒收起來，把話留給證據，把是非交給法律。」勝訴後，他感觸良多，直言在承受誤解的過程中越發通透，也看清了所謂的人性，這場法律戰讓他反而更清楚自己要的是什麼，更感謝那些背地裡傷害他的人，讓他變得更強大、更清醒。

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鳳梨強調，發文並非要炫耀勝訴或落井下石，畢竟還有數個案件正在進行，且結果幾乎都是一樣的。他認為，這些人可能還會繼續用同樣方式在網路上傷害他人，多幾條罪名或許影響不大，這次發聲單純是想給關心與相信他的朋友一個交代，「往後的路，我依舊專注做事、專注成長。至於那些莫名其妙的事，就讓它留在過去。做人做事，時間會證明一切。」

▲▼鳳梨告贏馮語婷！發文吐露「有人試圖讓我沉默」。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨 吳泓逸）

▲鳳梨告馮語婷誹謗、恐嚇勝訴。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨 吳泓逸）

此前，馮語婷因在2023年指控鳳梨害女子墮胎，並曬出鳳梨和一名陳姓女直播主的私訊，被鳳梨一狀告上法院並爆料「馮語婷是男的」。經檢方調查，發現該私訊來源為鳳梨的前女友罔腰擅自翻拍，並由高姓男子以「馮語婷」帳號發言恐嚇控訴，隨即依法將兩人起訴。全案經嘉義地院審理，罔腰被依犯無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，處拘役50日，可易科罰金5萬元；高男則拿出30萬和鳳梨和解，法官依高男犯散布文字誹謗罪、恐嚇危害安全罪，應執行拘役50日，緩刑2年。

鳳梨社群全文：

這兩三年來，有一群人躲在螢幕後面，用造謠、抹黑、毀謗的方式，試圖要摧毀我並捏造不實的事加諸在我身上讓我揹黑鍋。
或許是我說對了什麼或做對了什麼，所以有一群人試圖要用這種方式讓我沉默，揹鍋的日子裡，我選擇把情緒收起來，把話留給證據，把是非交給法律。
這一路走來才讓我越發通透，承受誤解、輿論、攻擊的過程中，也看清所謂人性，反而更清楚知道自己要的是什麼。
這篇不是要炫耀勝訴，因為還有好幾案在跑，但結果幾乎都是一樣的，也不打算落井下石，因為我知道這些人還是會繼續用一樣的方式在網路上傷害其他人，畢竟四五條罪名對他們來說也沒什麼影響，我單純只是給所有曾經關心我、相信我的人一個交代，也謝謝一路上支持我的朋友，更感謝那些背地裡傷害我的人，讓我更強大、更清醒。
往後的路，我依舊專注做事、專注成長。
至於那些莫名其妙的事，就讓它留在過去。
做人做事，時間會證明一切。

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鳳梨吳泓逸馮語婷

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