小彬彬開班教表演慘倒閉！300萬存款賠光　學員投訴退費無門

圖文／鏡週刊

小彬彬（溫兆宇）2022年和兒子小小彬（溫玄曄）一同投資創立「創動影視」平台，主打戲劇教學，當時小彬彬還發豪語，要還給兒子3倍的利潤，沒想到後來遇上疫情經營不善慘賠，有當時的學員指出，錢都繳了公司卻突然倒閉，還有原本承諾可以免費複訓，也因為結束營業而吃了悶虧。

小彬彬2022年自掏6百萬元投資創立「創動影視」平台，並找了兒子小小彬出資3百萬元成為大股東且掛名公司顧問，以培訓演員為號召，開設不少戲劇、幕後、燈光、化妝等課程，小彬彬當時還強調：「我賺錢一定分給兒子，錢都給他也沒關係！」沒想到最後卻血本無歸，公司也在2年多前收攤。

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▲小彬彬（左）拉兒子小小彬（右）拿出存款300萬元，投資他的創動影視。（翻攝自小彬彬臉書）

平台倒閉 遭控沒退款

有投訴人向本刊指出，小彬彬當時承諾這個課程是終身學習，可以免費複訓，甚至有可能未來參與演藝工作，月入10萬元，但沒想到要複訓時，發現公司倒了！還有學生是繳完費之後，一堂課都沒有上到，最後也沒有收到退款。

▲小彬彬多年前設立的「彬彬正記」公司原是餐飲業，後來轉型成影視製作，成立創動影視。（翻攝自經濟部商工登記網）

對此，小彬彬則回應表示，創動影視已經結束營業2年多，由於疫情關係實在經營不下去，但所有學生的學費問題都有一併解決，原則上都合規定辦理，當時的學生，有不少人現在都在參與幕後製作或真的成為演員。

「如果現在還有學員有問題，可以去尋求司法途徑，或是到消保會投訴。」該公司結束營業後，小彬彬便將整個攝影團隊移到民視，參與幕後製作工作。

被爆欠薪 反指遭騷擾

小彬彬創辦的創動影視可說是糾紛不斷，日前遭前員工投訴欠薪近10萬元，當時介紹一位學員上課有額外獎金6千元，不料被欠薪、介紹3位學員也沒有獎金，該員工花費6萬元創建「藝星兄弟」粉專，也被小彬彬霸占。

▲小彬彬曾在崇義高中擔任「電子商務科」教師。（翻攝自溫玄煜臉書）

當時小彬彬氣憤辯解，有一套完全不同說法，「他根本不是我的員工，他之前還偷了我公司的電腦，裡面有我一些重要資料，他搬電腦去中國大陸領補助、開公司，我本來要報警，他求我原諒，我一時心軟答應，就算了。」

▲小彬彬曾帶著兒子小小彬一起上電視節目，談論父子之間的相處。（翻攝自《命運好好玩》YouTube）

沒想到對方後來竟一直傳簡訊騷擾小彬彬，「說要跟媒體爆料，說要給我好看，我都有截圖，也去報案了，現在交給司法處理。」



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