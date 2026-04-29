周予天被爆鬧翻親弟周興哲！露面親揭「背後真相」　他一舉動破謠言

記者黃庠棻／台北報導

男星周予天被爆料跟弟弟周興哲兄弟鬩牆，因為父母偏心周予天，出錢給周予天成立經紀公司，周興哲看了不是滋味，打算另開公司來較勁，周予天今（29）日出席新戲《男公館》記者會，對兄弟翻臉的小道消息嗤之以鼻。

▲《男公館》舉辦上檔記者記者會。（圖／記者周宸亘攝）

根據週刊報導，外界認為父母資助周予天成立經紀公司，導致周興哲心生不滿，傳出兄弟間出現嫌隙。周予天今日出席《男公館》記者會時表示「我那天起床，經紀人傳給我這個新聞，我發給我弟看，他笑了一下，好像在寫劇本，完全沒有這件事，兩個自己笑一笑就過了。」

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▲周興哲、周予天。（圖／翻攝自Facebook／周予天）

周予天強調兄弟感情無間，對於外界關注坦然以對。他坦言從出道以來就常被問及是否介意被拿來與周興哲比較，但他認為「他就是我的親弟弟，你看到自己家人成功在綻放，你應該是打從心底為他開心，而不是『為什麼我沒有這種機會』」。

▲周予天主演《男公館》。（圖／記者周宸亘攝）

此外，周予天透露，許多朋友看到報導後都傳網址給他看「大家覺得滿荒唐的，怎麼會有這種不真實的東西這樣子傳播」，他與周興哲的親朋好友也都清楚兩人從小感情深厚「每次被比較都要解釋一遍，是不至於厭煩，但熟識我們的親朋好友都知道，我們從小感情就好。」陳奕也補充，周興哲有幫哥哥轉發《男公館》片段，周予天笑說「那就是沒事。」

▲《男公館》舉辦上檔記者記者會。（圖／記者周宸亘攝）