韓籍啦啦隊+1！起亞虎女神「無緣進中職原因太殘酷」10月主力戰場曝

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韓籍啦啦隊+1！鄭嘉睿「無緣進中職原因太殘酷」10月主力戰場曝

韓啦添新軍／獨家！祕密簽約轉戰台灣　鄭嘉睿下半年應援職排

▲鄭嘉睿選擇離開韓國，悄悄簽約即將來台灣重新發展。（翻攝自鄭嘉睿IG）

圖文／鏡週刊

韓國職棒起亞虎啦啦隊隊長鄭嘉睿因長期遭受職場霸凌，離開了效力多年的球隊。原以為她會轉戰其他韓國球團，但本刊掌握獨家消息，鄭嘉睿在輿論壓力下，決定轉換新環境重新出發，近日確定簽約台灣經紀公司，預計在下半年就能在球場見到她跳應援舞的身姿。

鄭嘉睿自2017年加入韓國職棒啦啦隊，9年間已累積不少舞台經驗與人氣，2024年晉升為韓國職棒起亞虎啦啦隊隊長，負責領舞、帶動全場氣氛與團隊協調，成為起亞虎啦啦隊的核心人物。

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韓啦添新軍／獨家！祕密簽約轉戰台灣　鄭嘉睿下半年應援職排

▲鄭嘉睿在社群發文爆料自己長期遭隊友排擠與語言羞辱時，用一張黑圖表達自己內心的恐懼與不安。（翻攝自鄭嘉睿IG）

韓啦添新軍／獨家！祕密簽約轉戰台灣　鄭嘉睿下半年應援職排

▲鄭嘉睿遭霸凌事件爆發後，昔日在球場被吉祥物壓頭照片被翻出。（翻攝自鄭嘉睿IG）

但鄭嘉睿日前自曝遭職場霸凌，長期受到排擠與不公平待遇，壓力大到經常躲進廁所裡哭，身心重創下決定離職。原以為她會轉戰其他球團，但知情人士表示，因為風波鬧大，沒有球團想簽下她，加上她經常來台出席活動，台灣經紀公司因而相中她，在新聞曝光後主動聯繫鄭嘉睿，並於近日談妥來台事宜。

韓啦添新軍／獨家！祕密簽約轉戰台灣　鄭嘉睿下半年應援職排

▲鄭嘉睿因霸凌風波，離開韓國職棒起亞虎球團啦啦隊。（翻攝自鄭嘉睿IG）

由於本季中華職棒才剛開打，鄭嘉睿雖確定來台發展，卻趕不上本季賽事的應援工作。據消息透露，來台的韓籍啦啦隊女孩平均年齡在25歲上下，鄭嘉睿雖經驗豐富，但年紀已超過30歲，進中職應援不太可能，因為每一場賽事都要2、3小時，對鄭嘉睿來說體力無疑是一大考驗，加上職棒各球團韓籍應援名額早已補滿，鄭嘉睿加入中職幾乎是不可能的事。

廠商湧出　商演爆炸

韓啦添新軍／獨家！祕密簽約轉戰台灣　鄭嘉睿下半年應援職排

▲外型甜美的鄭嘉睿，在韓職啦啦隊員中的人氣很高。（翻攝自鄭嘉睿IG）

知情人士也表示，與鄭嘉睿接洽的台灣經紀公司，從去年開始就陸續簽進金世星、李素泳、朴恩惠等韓籍啦啦隊員，其主力戰場是在排球而非棒球，若沒意外的話，鄭嘉睿極有可能成為台北伊斯特啦啦隊一員，球迷最快10月就能在球場上看到她。

鄭嘉睿悄悄和台灣公司簽約後，已有不少廠商聯繫經紀公司，希望找她合作，因此10月正式上工之前，她已有不少商業演出。

本月22日鄭嘉睿在經紀公司安排下，甩霸凌陰霾，並與昔日隊友趙多彬、劉世理、申惠齡等人，一起來台出席活動，當天她對於霸凌事件隻字不提，受訪時僅強調：「看到許多韓援在台發展順遂，有機會的話也想盡快來台發展。」


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