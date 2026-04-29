已婚富二代夜會美女主播！親密聚會被直擊…她親回：我們「好胸弟」

▲從波蘭返國，李雅楹（右圖）不到一天又出門，為了赴宴先去做美容。而宣昶有（左圖）已經在餐廳包廂內等候。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

宣昶有過去常因商業糾紛與私人恩怨登上版面、更因與前妻王敏長達10多年的離婚訴訟，成為豪門婚變的代表人物。不過，就在外界以為他已從過去婚變風波中抽身時，卻再度傳出感情新動向，宣昶有被爆與美女前主播李雅楹互動密切，不僅在工作上形影不離，私下往來也相當頻繁，本刊直擊兩人夜間聚會畫面，互動宛如親密伴侶。

宣昶有近年創辦選美協會「旺愛國際文化藝術協會」，積極經營選美產業版圖，不僅將事業觸角延伸至國際，更頻繁往返海外參與各種商務活動。而在這個新事業中，最受矚目的搭檔，就是曾擔任主播、外型亮眼的李雅楹。

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▲從波蘭返國，李雅楹不到一天又出門，為了赴宴先去做美容。（圖／鏡週刊提供）

長時間陪伴 傳緋聞耳語

李雅楹目前擔任該協會會長，宣昶有掛名總裁，兩人可說是其中的核心靈魂人物。無論是招商、宣傳，或是出席大型公開活動，幾乎都能看見兩人同框身影。

▲近兩個小時後，李雅楹搭車抵達長安東路的日本料理餐廳。（圖／鏡週刊提供）

▲宣昶有已經在餐廳包廂內等候。（圖／鏡週刊提供）

▲李雅楹進入包廂之後，就坐在宣昶有身邊。（圖／鏡週刊提供）

▲宣昶有（左三）成立選美協會，邀請周遊（右三）、李朝永（右二）合作，李雅楹（左二）則擔任會長。（圖／鏡週刊提供）

兩人不僅一起主持品牌記者會，也多次飛往海外推廣選美商機，包含歐洲、中東與東南亞市場，互動相當緊密。上週六（4月25日），兩人才剛結束波蘭行程返台，長時間共同出差，也讓商業圈私下不斷流傳兩人的緋聞耳語。

▲李雅楹私下也跟宣昶有關係密切，貼心為他慶生。（翻攝自李雅楹IG）

回應

對於和宣昶有的關係，李雅楹向本刊表示：「我們就是『好胸弟』他胸部大、我胸部也很大！我跟宣總裁的老婆也很好呀！我要挑也不會挑已婚的男士，當然是挑他身邊單身的朋友。」

李雅楹解釋，是因為選美協會的關係，需要找贊助，才會有這麼多一起出席的飯局，「他（宣昶有）是大老闆，怎麼可能親自跟人家開口募款，所以我必須出馬招呼呀！」

宣昶有則向本刊回應：「我跟李雅楹沒有曖昧，她這麼美、這麼多人追，我只愛我老婆。」



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