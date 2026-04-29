夫妻吵架弄壞鑰匙　陳志強要曾智希跟車子道歉！

記者葉文正／台北報導

由梁赫群以及嚴立婷主持的《姊妹亮起來》日前邀請哈孝遠、海產、曾智希、蔡允潔，分享到底是哪裡惹到你？男女找碴歪理PK戰！曾智希爆料有回夫妻吵架，老公陳志強竟然要她跟車子道歉。

▲蔡允潔(左起)、曾智希、嚴立婷、梁赫群、海產與哈孝遠等。（圖／民視提供）

八點檔《豆腐媽媽》女主角曾智希，提到最近加入演出的老公陳志強對「遲到」有一套自己的歪理，覺得遲到十分鐘根本不算遲到，反正到現場也是在等，早到只是浪費時間，某次陳志強載她去工作，她一路催促，兩人最後在車上大吵，陳志強直接把車停在路邊罷工不開。情急之下她拔走車鑰匙，一不小心竟把鑰匙弄壞，只好默默下車自己攔車離開，更荒謬的是，那台車隔天就要賣掉，陳志強事後開車找來，要求她向車子鄭重道歉，讓她哭笑不得地在停車場九十度鞠躬認錯。

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▲曾智希。（圖／民視提供）

蔡允潔則分享老公各種莫名奇妙的行為，每天都走的路竟然走錯，還怪她在車上聊天害他分心，洗枕頭芯把棉花全部掏出來洗，搞得洗衣機滿是棉花，甩了兩個小時還邊甩邊生氣，讓她忍不住翻白眼。

哈孝遠自嘲每次老婆問話，都要習慣性先「蛤」一聲緩衝，讓老婆誤以為他在敷衍而大發雷霆，他坦言這個「蛤」其實是男人的自保本能，需要那半秒時間在腦中判斷問題背後的真正含意，避免落入陷阱，殊不知這反而成了家庭紛爭的導火線。

海產則分享女友各種令人哭笑不得的找碴歪理，從買錯飲料被淋頭、好心送洗碗機被罵揶揄，到女友半夜從夢中驚醒，聲稱夢見他劈腿就賞了他一巴掌，甚至要求他「跪地睡著進入同一個夢境去道歉」，讓他直呼完全無法理解女生的邏輯。