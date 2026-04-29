清純女偶像接演「成人19禁漫改劇」！　大尺度露骨劇情曝光

記者田暐瑋／綜合報導

南韓女團本月少女2016年出道，前成員Chuu大膽挑戰出演成人漫改劇，飾演短劇女主角「恩雨」，講述王世子李賢與宮女恩雨之間的愛情故事，以露骨煽情的劇情為一大特色，由於Chuu的形象清純，如今轉型拍攝大尺度戲碼，消息曝光後，讓粉絲既震驚又期待。

▲本月少女前成員Chuu拍成人短劇。（圖／翻攝自網路）



Chuu確定出演改編自成人人氣網漫《狂眼》（Wild Eyes）的短劇女主角「恩雨」，據悉該劇目前已完成拍攝並進入後製階段，男主角李賢由演員盛駿出演，原作故事圍繞著宮女恩雨與王世子李賢之間的愛情糾葛，恩雨原本希望過著平凡的宮女生活，但因王世子某次酒後寵幸，開始兩人的情感糾纏。

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由於原作情節較為大膽，不乏床戲、裸露等場面，改編後將以何種尺度呈現，成為觀眾關注的焦點。隨著消息曝光，社群平台上湧現大量討論，不少粉絲對Chuu的勇敢嘗試表示支持，部分網友指出，Chuu早已在多次作品中展現出不俗的演戲潛力，期待她能藉此機會開拓更多演員活動，看好Chuu的表現。

▲本月少女前成員Chuu拍成人短劇。（圖／翻攝自網路）