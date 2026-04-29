啦啦隊女神0050抱10年賺翻！「無腦買入」報酬率飆330%　揭密投資心法

記者田暐瑋／綜合報導

富邦悍將啦啦隊女團長蓁蓁（周佳蓁）除了是啦啦隊女神，還是成功的餐飲業創業家，近日在社群平台上分享大學時期便開始投資元大台灣50（0050）ETF，至今累積了超過330%的報酬率，投資心法吸引大批網友學習。

蓁蓁已持有元大台灣50（0050）ETF超過10年，靠著穩健的長期持有策略，累積了超過330%的報酬率，她強調自己並不進行頻繁操作，而是選擇「無腦買」的方式，讓資產自然增值，此外還同步投資其他熱門ETF，例如國泰永續高股息（00878）及富邦台50（006208），其中006208更是每月定期定額投入，目前報酬率已突破100%。

▲蓁蓁（周佳蓁）分享投資心法。（圖／翻攝自蓁蓁Threads）



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蓁蓁除了是啦啦隊女神，還經營一家酒吧及三間炸雞大師門市，但她坦言雖然創業看似風光，但初期面臨不少挑戰，幾乎每天都親自駐店打理業務，即使如今已建立分店與店長制度，仍需面對管理年輕員工的難題，且創業利潤未必比一般上班族高，但很享受這份事業帶來的成就感。

▲蓁蓁（周佳蓁）分享投資心法。（圖／翻攝自蓁蓁Threads）