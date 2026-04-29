鼓鼓生日不只慶生！　「近距離寵粉」走下台唱到全場失守

記者蔡琛儀／台北報導

鼓鼓睽違3年帶著第4張個人創作專輯回歸，首波單曲〈原諒我離開〉選在4月28日生日當天上線，他也在昨天舉辦限定生日會，與歌迷搶先看MV、首聽新歌〈透明傘〉與〈我現在又在想你了〉，誠意滿滿。

▲鼓鼓辦生日會。（圖／相信音樂提供）

生日會現場氣氛熱烈，鼓鼓不只與歌迷合照、玩「考鼓題」，更親自走進人群演唱〈當我變成我們〉。近500人報名參與活動，最終抽出70位幸運粉絲到場，還有來自海外的歌迷專程飛來慶生，場內外都擠滿人潮，凝聚滿滿情感。

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驚喜嘉賓也成亮點，包括魏嘉瑩、U:NUS吳昱廷都現身，魏嘉瑩更送上蛋糕祝福，吳昱廷則親自現身致謝，透露曾被鼓鼓一段長達1分多鐘的語音鼓勵深深影響，讓他至今難忘。這份前輩的溫暖，也成為他持續前進的重要力量。

▲▼ 鼓鼓辦生日會，魏嘉瑩、U:NUS吳昱廷都現身。（圖／相信音樂提供）

新歌〈原諒我離開〉找來好兄弟蕭秉治共同創作，以「愛」為核心揭開新篇章，鼓鼓坦言心境已不同於過去，從張揚轉為內斂成熟，透過R&B曲風與鋼琴編曲堆疊情緒。他表示，現在理解的愛不只是擁有，更包含放下與成全，也讓這首歌成為更貼近人生的大人系情歌。