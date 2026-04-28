「車界女神」李冠儀卸《夢想街》主持棒！　告別8年時光曝下一步

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人李冠儀主持汽車節目《夢想街57號》，以及在《Go車誌》頻道以女性角度試車分享，頗受各界好評，獲封「車界女神」。沒想到，她在28日宣布卸下《夢想街57號》主持棒，令許多網友相當震驚。

▲李冠儀宣布卸下《夢想街57號》主持棒。（圖／翻攝自Facebook／李冠儀 Andrea Lee）

李冠儀表示，這幾年在棚內與車友、車評及嘉賓交流，構築了自己生命中極為精彩的篇章，「今天，我正式卸下了這份主持重任，心中充滿了不捨，但更多的是深深的感謝。」她特別致謝電視台及全體製作團隊的專業付出，「因為有你們的運籌帷幄，才讓每一次的錄影完美呈現。」同時，她也感謝曾來到節目的車評前輩分享熱情，以及各方車廠夥伴的鼎力相挺，將造車工藝帶給觀眾。

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▲李冠儀主持《夢想街57號》已有8年。（圖／翻攝自Facebook／李冠儀 Andrea Lee）

對於主持棒的交接，李冠儀樂觀看待，認為這絕非終點，而是「另一段賽道的起點」。她透露，未來將持續經營「冠儀試車」YouTube頻道，並正積極籌備全新節目，誓言以更靈活的面貌與大家見面，「卸下的是職務，不變的是對汽車的熱愛。冠儀會持續『與車為舞』，為大家帶來更多深度、專業且新穎的汽車資訊。謝謝大家一路以來的陪伴，我們在下一個賽道見！」

李冠儀社群全文：

【夢想未完，與車共舞：冠儀的畢業感言】

大家好，我是冠儀。

從2018年接下《夢想街57號 預約你的夢想》的主持棒至今，無數個在棚內與車友、車評、嘉賓交流的日子，構築了我生命中極為精彩的篇章。今天，我正式卸下了這份主持重任，心中充滿了不捨，但更多的是深深的感謝。

首先，我要向東森財經新聞台及全體製作團隊致上最誠摯的謝意。感謝台前幕後所有同仁的專業付出，因為有你們的運籌帷幄，才讓每一次的錄影完美呈現。同時，也要感謝所有曾來到節目的車評前輩與來賓，謝謝你們分享專業與熱情；以及各方車廠夥伴的鼎力相挺，讓我們能第一時間將最新的造車工藝帶給觀眾。

對我而言，主持棒的交接並非終點，而是另一段賽道的起點。未來，我將持續透過『冠儀試車』YouTube 頻道，以及正在籌備中的全新節目，以更靈活的面貌與大家見面。

卸下的是職務，不變的是對汽車的熱愛。冠儀會持續「與車為舞」，為大家帶來更多深度、專業且新穎的汽車資訊。謝謝大家一路以來的陪伴，我們在下一個賽道見！