派翠克認了「對小S走心過」！深夜喝醉對話曝…她：反正也不是朋友

記者潘慧中／綜合報導

派翠克在《小姐不熙娣》中擔任小S（徐熙娣）的助理主持，畫龍點睛的表現讓他的人氣再創巔峰。然而，他最近上《娛樂百分百》坦言，曾經對小S「走心過一次」。

▲派翠克承認曾經對小S「走心過一次」。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）



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派翠克透露，小S是突然想到想聊的事就會馬上傳訊息的人。但他有次沒及時看到，對方就立刻打電話，結果因為他也沒有接到，對方就直接傳訊息開嗆：「柳柏丞，我覺得我們朋友也不用當了！我以為我們很要好，但當我想要問你事情的時候，我是找不到人的！」過了半小時，對方再補上一句：「柳柏丞你還不回啊！」

▲派翠克曝光和小S的私下對話。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）



後來，派翠克有次和朋友喝多了，看到小S訊息後連忙回傳：「姐拍謝，我剛剛沒有看到，我在處理事情。」然而，在遲遲等不到對方回傳的情況下，酒意上頭的他竟然也回傳了一句：「那所以妳現在又換妳是怎樣？」

▲派翠克曾趁著酒意對小S說過這樣的話。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）



派翠克承認隔天起床後超後悔，趕緊傳訊息跟小S道歉，自招前一晚喝多了。對此，小S依然發揮她獨特的幽默與犀利風格，淡定地說：「沒事，反正我們也不是朋友。」

▲▼派翠克隔天起床超後悔。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）



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