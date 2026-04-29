ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

潘慧如開告！揭發虐狗案遭抹黑
沒有邊界感！做事沒分寸三大星座
天心認收《浪姐》邀約！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

派翠克認了「對小S走心過」！深夜喝醉對話曝…她：反正也不是朋友

記者潘慧中／綜合報導

派翠克在《小姐不熙娣》中擔任小S（徐熙娣）的助理主持，畫龍點睛的表現讓他的人氣再創巔峰。然而，他最近上《娛樂百分百》坦言，曾經對小S「走心過一次」。

▲▼派翠克。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲派翠克承認曾經對小S「走心過一次」。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

[廣告]請繼續往下閱讀...

派翠克透露，小S是突然想到想聊的事就會馬上傳訊息的人。但他有次沒及時看到，對方就立刻打電話，結果因為他也沒有接到，對方就直接傳訊息開嗆：「柳柏丞，我覺得我們朋友也不用當了！我以為我們很要好，但當我想要問你事情的時候，我是找不到人的！」過了半小時，對方再補上一句：「柳柏丞你還不回啊！」

▲▼派翠克。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲▼派翠克。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲▼派翠克。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲派翠克曝光和小S的私下對話。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

後來，派翠克有次和朋友喝多了，看到小S訊息後連忙回傳：「姐拍謝，我剛剛沒有看到，我在處理事情。」然而，在遲遲等不到對方回傳的情況下，酒意上頭的他竟然也回傳了一句：「那所以妳現在又換妳是怎樣？」

▲▼派翠克。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲派翠克曾趁著酒意對小S說過這樣的話。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

派翠克承認隔天起床後超後悔，趕緊傳訊息跟小S道歉，自招前一晚喝多了。對此，小S依然發揮她獨特的幽默與犀利風格，淡定地說：「沒事，反正我們也不是朋友。」

▲▼派翠克。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲▼派翠克隔天起床超後悔。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲▼派翠克。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

小S徐熙娣派翠克

推薦閱讀

明星律師爆情變「日本停車場掀衝突」！網紅女友追出國對峙全被拍

明星律師爆情變「日本停車場掀衝突」！網紅女友追出國對峙全被拍

5小時前

已婚富二代夜會美女主播！親密聚會被直擊…她親回：我們「好胸弟」

已婚富二代夜會美女主播！親密聚會被直擊…她親回：我們「好胸弟」

5小時前

韓籍啦啦隊+1！起亞虎女神「無緣進中職原因太殘酷」10月主力戰場曝

韓籍啦啦隊+1！起亞虎女神「無緣進中職原因太殘酷」10月主力戰場曝

4小時前

「車界女神」李冠儀卸《夢想街》主持棒！　告別8年時光曝下一步

「車界女神」李冠儀卸《夢想街》主持棒！　告別8年時光曝下一步

14小時前

鳳梨告贏馮語婷！　發文吐露「有人試圖讓我沉默」：看清所謂人性

鳳梨告贏馮語婷！　發文吐露「有人試圖讓我沉默」：看清所謂人性

13小時前

韓團台成員Laurence戰頭銜翻車　「怎不爭by2一」挨轟兩度道歉

韓團台成員Laurence戰頭銜翻車　「怎不爭by2一」挨轟兩度道歉

12小時前

粿王判決書確定公開「網急求搜尋關鍵字」　范姜彥豐律師親解答

粿王判決書確定公開「網急求搜尋關鍵字」　范姜彥豐律師親解答

15小時前

陳偉霆首認何穗是老婆！　曝妻「生產不太順利」：放不下心中大石

陳偉霆首認何穗是老婆！　曝妻「生產不太順利」：放不下心中大石

16小時前

王俐人驚爆私密房事！　「性經驗人數曝光」：先讓我舒服才讓你舒服

王俐人驚爆私密房事！　「性經驗人數曝光」：先讓我舒服才讓你舒服

4/28 08:54

小彬彬開班教表演慘倒閉！300萬存款賠光　學員投訴退費無門

小彬彬開班教表演慘倒閉！300萬存款賠光　學員投訴退費無門

2小時前

《甄嬛傳》導演認證！肖戰落淚眼神全是戲　34歲被讚「有少年感」

《甄嬛傳》導演認證！肖戰落淚眼神全是戲　34歲被讚「有少年感」

5小時前

曾之喬0偽裝逛九份！「被拍坐階梯吃冰」阿嬤上前問一句話讓她笑了

曾之喬0偽裝逛九份！「被拍坐階梯吃冰」阿嬤上前問一句話讓她笑了

2小時前

熱門影音

王俐人SWAG「開腿按摩」　左胸疑露點：大家看得到嗎？

王俐人SWAG「開腿按摩」　左胸疑露點：大家看得到嗎？
王俐人SWAG直播「開腿做瑜珈」　羞喊：我最喜歡的姿勢

王俐人SWAG直播「開腿做瑜珈」　羞喊：我最喜歡的姿勢
王俐人怒罵酸民「愛看又愛酸」　談「背債千萬」嘆：別當濫好人

王俐人怒罵酸民「愛看又愛酸」　談「背債千萬」嘆：別當濫好人
王俐人認感情狀態「非單身」　性經驗人數「不到10個」

王俐人認感情狀態「非單身」　性經驗人數「不到10個」
49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪

49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪
頻傳分手李鐘碩！IU曝感情觀　邊佑錫笑「愛要表達出來」

頻傳分手李鐘碩！IU曝感情觀　邊佑錫笑「愛要表達出來」
曾沛慈突喊：我的祖籍泉州　介紹烏龍茶掀論戰

曾沛慈突喊：我的祖籍泉州　介紹烏龍茶掀論戰
張凌赫腳痛兩度「站不起來」　粉絲心疼..他發語音報平安

張凌赫腳痛兩度「站不起來」　粉絲心疼..他發語音報平安
51歲簡沛恩未婚無子 認了「已經計劃後事」

51歲簡沛恩未婚無子 認了「已經計劃後事」
楊繡惠遭酸「很多人罵妳」　回應：愛罵就去罵

楊繡惠遭酸「很多人罵妳」　回應：愛罵就去罵
夏宇童微發福被問懷孕　孫協志護妻：備孕很辛苦

夏宇童微發福被問懷孕　孫協志護妻：備孕很辛苦
邵雨薇認和吳慷仁「聚少離多」　 曝「一年至少見面三個月」

邵雨薇認和吳慷仁「聚少離多」　 曝「一年至少見面三個月」
林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

謝盈萱虧薛仕凌「不得平輩緣XD」　楊謹華撒嬌完突摔本子：我加戲！

謝盈萱虧薛仕凌「不得平輩緣XD」　楊謹華撒嬌完突摔本子：我加戲！

62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

《淫后》「暗黑楊謹華」卡利性感泡湯　 自豪體力好：我自己就可以搖

《淫后》「暗黑楊謹華」卡利性感泡湯　 自豪體力好：我自己就可以搖

夏宇童新婚「又有熱戀的感覺」　照喊孫協志「欸」曝生子計畫

夏宇童新婚「又有熱戀的感覺」　照喊孫協志「欸」曝生子計畫

《影后》跳舞大場面拍了一週！　楊謹華雙腿瘀青...謝瓊煖催眠自己

《影后》跳舞大場面拍了一週！　楊謹華雙腿瘀青...謝瓊煖催眠自己

王彩樺一彎腰「火辣34D」蹦出來　胡宇威放閃陳庭妮：她有留咬痕！

王彩樺一彎腰「火辣34D」蹦出來　胡宇威放閃陳庭妮：她有留咬痕！

鄭秀文演唱會「許志安突現身」！　走過偷吃風波...合唱〈世紀末煙花〉

鄭秀文演唱會「許志安突現身」！　走過偷吃風波...合唱〈世紀末煙花〉

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉！　「成為台上忙內」開心喊哥XD

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉！　「成為台上忙內」開心喊哥XD

看更多

蔡文靜機場被代拍圍堵　崩潰哭喊：你們讓一下

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前0

徐玄振被嘲「白豬」留創傷！41歲嘆「還是會胖」：不年輕了

23分鐘前0

史上首部爆紅AI劇下架！《菩提臨世》打敗真人卻消失　平台回應了

23分鐘前10

啦啦隊女神0050抱10年賺翻！「無腦買入」報酬率飆330%　揭密投資心法

24分鐘前0

「國民初戀」崔智友零遮掩外出！6歲女兒長大了　網驚：時間過好快

27分鐘前10

粿王「百萬不倫戀」時間線還原　列名閃兵蜘蛛網先噴50萬

35分鐘前3

派翠克認了「對小S走心過」！深夜喝醉對話曝…她：反正也不是朋友

40分鐘前0

撐不住了！53歲諧星宣布停工　網驚「這一幕」：早有異狀

40分鐘前0

台首部真人轉描動畫入圍「動畫界奧斯卡」　《鬼家人》監製喜發聲

1小時前10

結婚20年還是超甜蜜！　王仁甫緊牽季芹當眾放閃：你好可愛❤️

1小時前1

大野智爆禁忌之愛！女方遭逼簽「分手退圈書」　10年後重逢關係曝

讀者迴響

熱門新聞

  1. 明星律師爆情變「日本停車場掀衝突」
    5小時前1825
  2. 已婚富二代夜會美女主播！親密聚會被直擊
    5小時前147
  3. 韓籍啦啦隊+1！起亞虎女神爆祕密簽約轉戰台灣
    4小時前166
  4. 「車界女神」李冠儀卸《夢想街》主持棒！
    14小時前188
  5. 鳳梨告贏馮語婷！發文吐露「有人試圖讓我沉默」
    13小時前127
  6. 韓團台成員Laurence戰頭銜翻車兩度道歉
    12小時前6
  7. 粿王判決書確定公開「網求關鍵字」范姜律師親解答
    15小時前245
  8. 陳偉霆首認何穗是老婆！曝妻「生產不太順利」
    16小時前82
  9. 王俐人驚爆私密房事！　「性經驗人數曝光」
    4/28 08:542027
  10. 小彬彬開班教表演慘倒閉！300萬存款賠光
    2小時前6
ETtoday星光雲

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合