曾之喬0偽裝逛九份！「被拍坐階梯吃冰」阿嬤上前問一句話讓她笑了

記者潘慧中／綜合報導

曾之喬儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她28日便在社群網站上傳前陣子在九份街頭邊走、邊吃、邊拍的照片，讓好友柯佳嬿忍不住笑回：「妳這樣走在九份，還有人在意芋圓嗎？」

▲曾之喬0偽裝走在九份街頭。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）



照片中，可以看到曾之喬身穿一件融合了芥末黃、湖水綠、天藍色等多種色調的長洋裝，「特別喜歡這種用不同拼接色塊的衣服，充滿無限可能性，洋裝更讚，省力又出色，更加鬆弛。」她搭配藍白格紋包，呈現出豐富的視覺效果，也增添了幾分俏皮與復古氣息。

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▲曾之喬穿著繽紛洋裝。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）



照片中的曾之喬笑容燦爛，流露出自在的幸福感，事後回想，在那樣的氛圍下，她坦承好幾次都覺得「自己現在的表情，應該很像兒子」，展現出如孩子般的純真快樂，也因此進一步體悟到，原來不只是小孩會模仿大人，「大人更會模仿小孩呢！」

此外，曾之喬透露近年在挑選服裝和配件上花了比以往更多的心力和時間，「原因很多，但我想穿搭是每一天都可以創作的機會，為主因，而這樣的創作是輕鬆的日常梳理，又能清楚的表達、介紹自己，一舉多得，投資報酬率很高。」

▲曾之喬被拍下不少美麗身影。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）



除了分享對於穿搭的心境變化，曾之喬還透露與路人阿嬤的幽默互動。她當天在九份買了一把編織扇後，對方還親切問：「今天太熱了齁～臉都熱紅了！」但實際上不是這樣的，「沒有啦阿嬤！那是人家的夕陽腮紅啦！」