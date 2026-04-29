李多慧30歲想成家！鬆口生子計劃「生3女2男」　不會閃婚原因曝光

記者孟育民／台北報導

韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展3年，憑藉甜美外型與親民個性圈粉無數。今（29）日她出席保健品牌代言活動，由派翠克擔任主持人，兩人一來一往互動逗趣，現場笑聲不斷。李多慧也透露，這已是兩人第4次見面，大讚對方幽默，直言理想型就是這類型的男生，並首度鬆口未來人生規劃。

▲▼李多慧出席代言記者會。（圖／記者劉耿豪攝）

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談到感情觀，她坦言自己已進入「想結婚的年紀」，理想對象最重要的條件就是幽默，「因為結婚的男生一定要幽默。」至於未來規劃，她笑說希望30歲左右結婚生子，甚至理想中想要5個小孩，「我真的很喜歡小孩，大概女兒3個、兒子2個，一定要有女兒！」還笑稱，如果一直生到兒子，「也要生到有女兒為止」，一番言論逗樂全場。

她更分享對家庭的想像，表示希望能有一個像自己一樣可愛的女兒，「因為我跟媽媽感情很好，我的夢想是可以跟媽媽、還有女兒三個人一起泡澡。」

▲ 李多慧期待未來生女兒。（圖／記者劉耿豪攝）

至於家人是否催婚，李多慧笑說媽媽同樣很喜歡小孩，兩人常一起看可愛小孩的影片，甚至開玩笑對媽媽說「我要我的妹妹」，讓媽媽哭笑不得回應「你比較快！」不過她也坦言，過去在韓國時原本規劃較早結婚生子，原本想27歲就生小孩，但來台發展後想法有所改變，目前仍在規劃中。她強調自己不是會閃婚的類型，「一定要先交往，如果太突然，我覺得分手的機率比較高。」