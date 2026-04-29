Janet親眼見到夏威夷火山噴發　「2百年一次太震撼」

記者葉文正／台北報導

JANET的全新旅遊節目《Get away with Janet Hsieh》將在5月推出，是她跟20年沒聯絡的高中同學合作的：「我回到美國的時候，發現他是做很極端、很冷區域例如阿拉斯加的的紀錄片，也得過好幾座艾美獎，而我也主持了20年，就決定一起做這個節目。」

▲JANET今天出席活動。（圖／記者黃克翔攝）

JANET說整個家就是跟著工作走，本來先生要去英國工作，全家要去英國住，但她去年接到長的戲跟節目，要長期住會全部回來台灣。短期的就一個人飛。「我錢在台灣賺，但美國消費都是兩倍消費，所以自己種菜，也會有拉扯，還是想要拚看看美國市場，美國的戲有很多要學的，所以每周都在上課，或是拍廣告，舞台劇的課都有上。

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▲JANET目睹火山噴發太震撼。（圖／記者黃克翔攝）

她說在美國作的旅遊節目，準備要拚艾美獎，現在在跟其他四個節目競爭，POCAST也會做，戲劇也是在試鏡，沒有上，後來給雙胞胎的亞洲女生，種了那個腳色，不會很失落，本來就知道機會不大，每次有回饋已經很好了，試鏡當成我的表演，我已經工作完了，如果有第二次第三次等等，沒中會比較難過一點。



她說這次的旅遊節目台灣泰國、夏威夷、阿拉斯加等等，同學得到11座艾美獎，「之前見面，才知道我也是主持人，應該要一起做節目，完整的第一季，這次去看夏威夷火山爆發，看到火山爆發時超震撼，整整等了三天還睡吉普車上，覺得一定要看到，製作人說我瘋了，只留攝影師跟我在車上，成功看到融漿飛上去二點二公里高，也有看到黑色粉塵，好多，還有公車一樣大的熔岩，每一顆就是一個公車，見識到大自然的偉大。

她笑說火山一爆他們就馬上到，整整看火山噴發五個小時，「製作人一把我拉走我都不想走，就開始有很多人，離開時整排車子開了十幾分鐘都是在排隊，他們好可憐，這次也是不小心碰到的，還在車上吃飯，上廁所，晚上在那睡。白天還是要拍節目。據說火山噴發兩百年才一次，我在挪威看到的極光，有分等級，一到十，我看到八九，光可以圍繞著我，像鳥窩在旁邊飛，這些景象是錢買不到的。」