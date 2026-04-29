全智賢睽違10年登大銀幕！池昌旭遭虧「變真人炭治郎」

記者林汝珊／台北報導

電影《屍速禁區》由《屍速列車》導演延尚昊斥資200億打造，集結全智賢、具教煥、池昌旭、申鉉彬、金新綠、高洙等實力派演員精彩共演，並正式入選第79屆坎城影展午夜單元。

▲全智賢睽違10年重返大銀幕。（圖／車庫提供）

金新綠和池昌旭在《屍速禁區》中飾演一對姊弟，兩人被困在被封鎖的大樓後，池昌旭為了保護下半身癱瘓的姊姊金新綠，努力背著她躲避感染者的攻擊，展現多場精彩的動作戲！《屍速禁區》是延尚昊導演首次和池昌旭合作的電影，導演在製作發表會上表示：「看著池昌旭演員，讓我心想那麼帥氣的人竟然還那麼努力，這令我不斷地反省，沒想到那麼帥的人也那麼認真地生活啊！」

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▲池昌旭帥到《屍速列車》延尚昊導演反省自己。（圖／車庫提供）

此外，延尚昊導演也大讚池昌旭不管是情感演技或是動作戲都非常完美，導演說：「池昌旭的動作戲讓我非常驚豔！通拍攝動作場面時，攝影機也會跟著動以增添生動感，但在拍攝池昌旭演員的動作戲時，我們就把攝影機擺著都沒動，因為光是他本身的動作就能讓我們拍出非常棒的一鏡到底的動作戲，真的很值得一看！」延尚昊導演還開玩笑地表示：「池昌旭其實在《屍速禁區》中負責『炭治郎』的角色！」在《鬼滅之刃》中「炭治郎」總是背著「禰豆子」到處跑，導演這句話也讓現場的演員和媒體們哄堂大笑！

《屍速禁區》故事敘述首爾市中心的一棟摩天大樓發生原因不明的集體感染事件，起初如野獸般爬行的感染者逐漸進化，開始以雙腳步行，並能分辨人類，進而成群結隊地攻擊倖存者。生物工程師權世貞（全智賢 飾）和倖存者們，尋找聲稱已在自己體內注射疫苗的徐英哲（具教煥 飾），並前往救難隊所在的頂樓，然而愈往上走，情況愈令人難以預測。《屍速禁區》5月22日在臺上映！