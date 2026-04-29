明星律師爆情變「日本停車場掀衝突」！網紅女友追出國對峙全被拍

▲蔡政峯（左）和女友Yumi（右）在湖邊停車場緊張對峙，氣氛緊張。（讀者提供）



圖文／鏡週刊

律師蔡政峯因經常上謝震武主持的節目《震震有詞》，成為不少觀眾熟悉的「明星律師」。他在節目中擅長用白話方式解析離婚、外遇及財產分配等法律議題，專業又冷靜的形象深植人心，也累積不少婆媽粉絲。不過，螢幕前總是理性分析的他，私下感情世界似乎不平靜。有讀者向本刊爆料，日前赴日本旅遊時，竟直擊蔡政峯與交往多年的網紅女友Yumi激烈爭執，場面相當火爆，讓路人都忍不住多看幾眼。

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▲蔡政峯（左1）是法律節目《震震有詞》的固定來賓，也因此成為明星律師。（翻攝自高點TV）



據讀者描述，日前開心到日本觀光，沒想到卻在湖邊停車場看見一對情侶情緒激動地對峙。由於雙方爭執聲量不小，加上氣氛過於緊繃，讓人很難不注意，仔細一看，竟發現男方正是經常在電視節目上談法律的知名律師蔡政峯，而女方則是IG擁有4.2萬粉絲、經營命理研究頻道的網紅Yumi。

▲蔡政峯常分析感情中的法律問題，私下也遇到和女友的風波。（翻攝自衡鑫律師事務所臉書）



湖畔對峙 表情顯不悅

▲Yumi（右）逐漸逼近蔡政峯（左），讓男生也忍不住用手指著對方。（讀者提供）



從讀者提供的照片可見，原本應該浪漫愜意的湖畔風景，卻完全沒有讓2人放鬆心情。蔡政峯雙手抱胸、神情凝重，站在車旁與女友隔著一段距離對峙，整個人顯得相當僵硬；而Yumi則直盯著男方，表情明顯不悅，誰也不讓誰，現場氣氛幾乎降到冰點。

隨後，女方越講越激動，不僅頻頻比手畫腳，還數度往前靠近，像是想把話一次說清楚；原本表情克制的蔡政峯，也開始出現明顯怒意，甚至抬手指向對方回應，雙方你來我往，僵持了好一陣子才終於結束，讓旁人看得相當尷尬。

▲在湖邊吵一陣子後，蔡政峯（左）和Yumi （右）移動到角落後又繼續吵。（讀者提供）



據了解，2人其實已交往多年，感情屬於公開狀態。只是近來雙方關係疑似出現變化，蔡政峯曾表達想要分手，不過Yumi對這段感情很投入，始終希望能繼續走下去。

男方獨旅 女友特來找

知情人士透露，蔡政峯這趟日本行原本是想短暫放鬆，沒想到女方卻衝去日本找他，雙方因此正面碰上，才在湖邊上演這場情侶路邊吵架戲碼。

▲Yumi（右）在社群自嘲和男友蔡政峯（左）常常吵架，但對於這段感情很堅定。（翻攝自Yumi IG）



此外，Yumi的社群平台上，也曾曬出2人在日本旅遊的合照，並寫下「吵不散、罵不走、分不開的我們」，字裡行間流露出對這段感情的堅持。

▲蔡政峯（左）和Yumi（右）常去旅遊，曾在日本拍和服情侶照曬恩愛。（翻攝自Yumi IG）



只是對習慣在節目上替別人分析感情糾紛的蔡政峯來說，這回自己成了故事主角，也讓旁人感嘆，再懂法律的人，恐怕也很難完全解開愛情這道難題。

對於跟女友在日本吵架，本刊聯繫蔡政峯律師事務所，至截稿前並未獲得回應。



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