韓國音樂劇教父爆「性侵女學生」！　受害女淚控：利用權勢硬上

記者田暐瑋／綜合報導

南韓知名音樂劇演員南慶周因涉嫌性侵女學生被起訴，2025年12月對女學生A小姐進行性侵，儘管南慶周在調查中否認指控，但警方認定其犯罪嫌疑成立，並於2026年2月將案件移交檢察機關。

南慶周被指控2025年12月對女學生A小姐進行性侵，A女逃離後驚恐報警，警方接報後到場進行了初步調查，A女被控利用其社會地位和影響力伸出狼爪，並拒絕與南慶周和解。根據警方透露，事發後南慶周接受調查，但對指控強烈否認，而警方根據受害者的陳述以及案發時的綜合情況進行分析後，認定相關指控成立，並將案件移交檢方處理。

▲南慶周。（圖／翻攝自韓網）



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警方2026年2月將案件移交檢察機關，檢方於4月24日以「被監督人間姦淫罪」對南慶周進行不拘留起訴，南慶周在事件曝光後未對外公開任何官方聲明，社交媒體帳號也已被刪除，他任教的弘益大學火速召開紀律委員會，解除他的教授職務，預計將於6月12日於首爾中央地方法院舉行首次公審。

南慶周自1982年出道以來，曾主演《小姐與流氓》、《芝加哥》、《媽媽咪呀》等知名音樂劇，並在韓國演藝界享有一定聲譽，至今已有超過40年的舞台經歷，成為韓國音樂劇界的頂尖演員。