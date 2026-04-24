4月24日星座運勢／告白趁今天！雙魚勇敢示愛 巨蟹愛火熾熱
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：適時調整策略
感情：忠誠情感永恆
財運：學習理財技能
幸運色：大紅色
貴人：金牛
小人：處女
雙子座 ♊
工作：推動企業創新
感情：心懷甜蜜愛意
財運：學術獲得獎金
幸運色：銀色
貴人：天秤
小人：雙子
天秤座 ♎
工作：維持高效節奏
感情：告別往日戀情
財運：獲得理財建議
幸運色：亮紅色
貴人：處女
小人：金牛
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：推動生態發展
感情：勇敢擔起責任
財運：獲得獎金紅利
幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：魔羯
金牛座 ♉
工作：樹立溝通渠道
感情：信任相互依賴
財運：意外的告收益
幸運色：淡藍色
貴人：獅子
小人：雙魚
處女座 Virgo ♍
工作：團隊實現目標
感情：細心打理約會
財運：找到成長產業
幸運色：橘色
貴人：巨蟹
小人：射手
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：把握市場變化
感情：愛火燃燒熾熱
財運：尋找潛力投資
幸運色：橙色
貴人：射手
小人：金牛
天蠍座 ♏
工作：良好商業關係
感情：共築美好未來
財運：透過創意獲利
幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：牡羊
雙魚座 ♓
工作：提升團隊效能
感情：展現勇敢表白
財運：房產投資增值
幸運色：綠色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：創造新的商機
感情：互相擁抱溫馨
財運：找到投資工具
幸運色：黃色
貴人：水瓶
小人：天秤
獅子座 ♌
工作：有效執行計劃
感情：迷人魅力四射
財運：教育提升收入
幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：獅子
射手座 ♐
工作：掌握行業發展
感情：情意濃濃交織
財運：有效財務規劃
幸運色：藍色
貴人：魔羯
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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