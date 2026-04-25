王俐人進入SWAG腿全開了　左胸疑露點網友全嗨

記者葉文正／台北報導

藝人王俐人接受成人平台SWAG力邀，前往直播間秀好身材，而她一開始不僅就以招牌激凸跟大家分享，現場也進行正面露，側漏與疑似露點等動作，更裸身讓男優按摩，讓網友全部都嗨翻了。

▲王俐人裸身讓男優按摩。（圖／SWAG）

王俐人一開始還說，「大家都很擔心我要來這邊脫衣服，但是我沒有，今天我第一次來，會分享我平常的保養，剛好年初我吹風機壞掉，我頭髮是長的，朋友讓我是用，我就是使用者，不是購物專家，沒想到大家喜歡看我吹頭髮。」

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▲王俐人開腿按摩。（圖／SWAG）

而她今天穿上愛心熊睡衣，也不負眾望的激凸上鏡，雖然有朋友說想要看，她立刻脫掉睡衣，露出裡面的蕾絲性感情趣內衣，並說自己喜歡絲質材質，睡覺有時也會裸睡，還批評不知道為何有人睡覺要穿胸罩。

▲現場表演吹髮。（圖／SWAG）

王俐人直播太火紅，超過4000人欣賞她露點，導致訊號中斷，她說洗完澡有很多套服裝，現場藉抹乳液的方式，讓大家都看到她露點，而她也可說是該平台開播以來，第一個在節目露點的女星。

▲王俐人分享好身材。（圖／SWAG）

導演說是王俐人的粉絲，看到她做團購跟賣吹風機等等，決定要邀她前來。

王俐人表示，會一樣穿睡衣吹頭髮做一些伸展，以及分享保養心得以及上班族適合的簡單伸展瑜伽，還抬高雙腿讓觀眾看到她性感部位，並說自己不想要一夜情，因為有身體上的潔癖，極盡魅惑之能。