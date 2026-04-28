許富凱被才女歌手「邀約泡溫泉」！　爆對方家「像魔女的屋子」內幕

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王許富凱推出全新台語專輯《尪仔物》，今（28日）特別舉辦聽歌會，音樂製作上由陳建騏、黃韻玲、謝銘祐、黃浩倫、許哲珮、陳建瑋、馬念先、劉宗霖、王士榛操刀，更邀來武雄、知更、韋禮安、馬念先、葉樹茵、廖士賢、潘協慶、謝銘祐助陣。

▲▼許富凱全新專輯同名新歌《尪仔物》由許哲珮擔任製作人。（圖／何樂音樂提供、雪人音樂提供）

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專輯同名歌曲〈尪仔物〉由音樂人潘協慶作詞作曲，製作人則是知名創作歌手許哲珮，原來許哲珮阿姨是許富凱歌迷，去年買不到許富凱演唱會門票，讓許哲珮罕見為了幫阿姨開口要票圓夢，更因此促成兩人合作。

許富凱把這次錄音形容為「通靈」，為了配唱，他去了許哲珮北投的家三趟，第一次雙方先了解想法再來編曲，第二次錄音時對方當場拿出水晶，還建議他把適合的水晶放在喉嚨上會比較舒服。

有趣的是，錄音前許富凱還被許哲珮詢問：「我家有溫泉，要不要先泡湯放鬆？」但被他婉拒，剛開始錄音時，許哲珮認為許富凱「不夠歇斯底里」，他想像畫面後、嘗試放膽唱，只花3小時就完成錄製，讓許富凱直呼：「合作之餘，我的心靈也被安撫了。」還爆料對方家裡像「魔女的屋子」，「好多水晶、占卜的物品。」