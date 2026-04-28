「當小王」判決出爐　王子回應「虛心檢視與反省」

記者葉文正／台北報導

藝人范姜彥豐不滿前妻「粿粿」江瑋琳與棒棒堂成員「王子」邱勝翊過從甚密，甚至遠赴美國私會，提告侵害配偶權並向兩人連帶求償100萬元，兩人宣判前願全額賠償並請求「判決書不公開」。士林地方法院今判江瑋琳、邱勝翊應連帶給付范姜彥豐100萬元，對此王子也火速回應了。

▲王子粿粿婚內出軌。（圖／翻攝自IG）

喜鵲娛樂聲明

關於本公司合作藝人邱勝翊涉及感情相關爭議一事，今（4/28）日經法院審理後已作出判決。邱勝翊對於司法機關之審理結果表示尊重，並虛心檢視及反省。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲粿粿與范姜彥豐的愛已成往事。（圖／翻攝自IG）

另外針對此段期間網路上充斥流傳未經查證之言論、不實訊息及影像內容，喜鵲娛樂嚴正聲明，相關內容已對當事人名譽及權益造成影響。本公司已進行蒐證，並將採取必要之法律行動，以維護當事人及公司之合法權益。

同時呼籲各界切勿散播或轉傳未經證實之訊息，共同維護良好網路環境與社會秩序。

喜鵲娛樂股份有限公司 敬上

而王子不僅有此案，閃兵案也正在審理中，從事件爆發到今天演藝事業幾乎停擺，未來只能一一化解，才有可能順利復出了。

回顧本案，范姜彥豐指控，粿粿在2025年4月與王子赴美返台後，兩人關係已逾越一般男女社交分際，透過律師向法院提交多項關鍵證物，包括兩人在海外的親密擁吻照，以及通訊軟體中以「殿下」稱呼的對話紀錄等，主張兩人行為已徹底破壞婚姻生活圓滿。