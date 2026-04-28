剛扶正吳卓源「朱軒洋爆私會混血女星」！知情人揭四角戀內幕：受不了

▲本刊兩年前曾直擊朱軒洋（左）背著女友Cindy，在河濱公園與吳卓源（右）親熱約會。



圖文／鏡週刊

上週本刊爆出吳卓源、朱軒洋大復合後，雖然最初的傳言是他們一度玩完，因為吳卓源跟周遭的人說她與朱軒洋已經「沒了」，不過圈內另有說法是兩人一直沒有分手；本刊同時接獲爆料，這段感情風波另有案外案。

知情人士透露，2024年朱軒洋背著當時的女友Cindy與吳卓源偷情，分手Cindy後，去年跟吳卓源交往期間，另與合演《欠妳的那場婚禮》的新人蒲禾菲「多次戲外私會」；朱軒洋對外稱與吳卓源已經分手，然後跟蒲禾菲的關係維持到戲劇殺青後一個多月。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蒲禾菲（左）被爆兩年前與朱軒洋（右）拍攝《欠妳的那場婚禮》時，戲外私會，導致女方與交往多年的余晉分手。（翻攝自《欠妳的那場婚禮》臉書）



更八卦的是，蒲禾菲其實身邊已有男友余晉，同樣是兩年前上線的報導標題寫道，「BL劇男神余晉爆戀情『叫外送曝光』！被爆同居混血女星蒲禾菲」。結果到了去年，余晉發現蒲禾菲移情別戀朱軒洋，知情人士透露余晉「最後因受不了偷情背叛，選擇分手。」

▲當初余晉與蒲禾菲戀情曝光，一時成為娛樂新聞的熱門話題。（翻攝自Google）





更多鏡週刊報導

不只愛上吳卓源1／BL劇男神證實和蒲禾菲情變 「傳朱軒洋介入害分手」余晉回應了

不只愛上吳卓源2／戲裡蒲禾菲是他最忠實鐵粉 朱軒洋桃花朵朵開因戲生情還有她

不只愛上吳卓源3／鄉民老婆扶正後親筆信認愛 Cindy「限動一片綠」意有所指