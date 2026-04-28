EXO現在剩幾個人？Kai鬆口回答「團體人數」　粉絲淚：他是對的

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男團EXO即將在4月舉辦巡迴演唱會，日前一次公布台北、高雄兩站開唱。只是團體成員「CBX」（CHEN、伯賢、XIUMIN）在離開公司SM娛樂後，便沒有再與EXO合體過，就連日前的回歸與見面會也沒能參與，令許多粉絲難過不已。近日，Kai被問到「現在EXO有幾人」，他也正式回應成員人數，歌迷遺憾表示「料想到了」、「哎只剩一半了」。

▲EXO目前以6人制活動。（圖／翻攝自EXO）

EXO於2012年推出，團體成團時最初擁有多達12人，後來3位中國成員黃子韜、吳亦凡、鹿晗退隊後，成員只剩下9個人，其中，張藝興（Lay）專注於中國事業，他雖沒退團，但長期不在韓國活動，直到2026年參與正規八輯《REVERXE》，才重新歸隊活動，只是後來行程有衝突，張藝興再度返中國工作。

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但令粉絲遺憾的是，CHEN、伯賢、XIUMIN離開SM娛樂後，並沒有參與正規八輯《REVERXE》，目前扣除張藝興回鄉工作後，僅有Kai、Suho、D.O.、燦烈、世勳5人繼續參與團體活動。

▲▼Kai被問到「除了你之後，EXO還有幾個人」，他回答「5人」。（圖／翻攝自SBS YouTube）



Kai近日將在節目上被前輩卓在勳問到「除了你之外，EXO現在成員有幾個人？」他先是回應「現在嗎？」緊接著回答「5個人」，意指加上他，EXO一共為6人。他所算的成員並未把CHEN、伯賢、XIUMIN放入，讓粉絲不得不認同「如果Kai都這樣說了，那就是這樣吧」、「Kai說的是對的」。