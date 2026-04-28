天心認收《浪姐》邀約！被問是否上SWAG直播「15字回應了」

記者林汝珊／台北報導

電影《祭弒》今（28日）舉辦首映記者會，導演邱晧洲率領曹佑寧、天心、莊凱勛、項婕如、林暉閔等主要演員一同出席。天心在片中敬業挑戰「毀容級」特殊妝，親自上陣動作戲，相當敬業。而被問到是否有機會參加人氣節目《乘風破浪的姐姐》，她也給出答案了。

▲《祭弒》今舉行首映會。（圖／記者黃克翔攝）

天心受訪時坦言有曾收到過《浪姐》邀請，不過自認無法：「太難了啦！這麼好的節目，到時候讓人家收視率不好怎麼辦，去就要負責任。」老公是否鼓勵她跨界挑戰？她笑說當初接演《俗女養成記2》時反而是老公最支持，「我覺得自己沒有公主病，但我老公覺得我可以。」

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▲天心坦言有收到《浪姐》邀請 。（圖／記者黃克翔攝）

莊凱勛與天心在片中有不少吵架戲，天心一度情緒爆發，讓莊凱勛不停關心：「妳最近跟老公還好嗎？應該沒問題齁？」逗笑大家。

而近期女星王俐人登上成人影音平台SWAG直播掀起討論，被問到若平台邀請宣傳電影是否會合作？天心則尷尬笑說：「屬性不同應該不會，我們是恐怖片啦。」莊凱勛則開玩笑表示：「如果包4場的話，要宣傳當然沒問題。」

▲曹佑寧，項婕如出演電影《祭弒》 。（圖／記者黃克翔攝）

此外，曹佑寧在片中飾演「最帥驅魔人」，近日剛過生日的他，透露生日當天在劇組拍戲，不過已提前收到女友王淨的生日禮物，「心意最重要，今年收到的是我喜歡的東西。」」電影《祭弒》將於4月30日在台上映。